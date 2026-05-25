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不明人士在日本東京銀座噴不明物 16人身體不適
日本調查人員表示，有不明人士今天中午在東京都中央區銀座地區，朝銀行內部的牆壁噴灑像是噴霧的物品後，有16人表示喉嚨疼痛等，出現身體不適症狀，做案者在案發後逃逸。
時事通信社報導，事發位置在大型商業設施GINZA SIX附近，有人今天正午左右報警稱，「出現刺激性氣味」。
日本富士新聞網（FNN）報導，東京都消防廳表示，身體不適的16人，有男有女，正在準備就醫，全員均有意識，初步研判為輕症。
搜查相關人士表示，做案的人身穿黑色服裝，並在案發後往新橋方向逃逸。東京都警視廳正在追緝做案的人。
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