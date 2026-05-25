印選美冠軍婚後懷孕亡…調查疑點重重 律師丈夫涉謀殺潛逃

印度發生一宗震動全國的名流離奇死亡案。1位前「埔那小姐（Miss Pune）」選美冠軍在某交友App結識豪門律師，兩人相戀，後舉行花費逾2000萬盧比（約162萬港元，新台幣657萬元）的盛大婚禮。婚後，女方與丈夫、家姑同住，惟新婚數月，懷孕不足1個月的她竟在自家屋頂自縊。男家透露，死者當晚被從3樓抬到1樓施救，死者家屬質疑此舉是為了偽造監視器證據，女兒另有死因。

後續，警方查獲死者手機上的23張聊天記錄截圖，顯示死者多次向好友及母親哭訴「窒息」、曾被丈夫質問孩子是誰的、被逼墮胎。警方立案調查，死者丈夫及家姑被告上法庭。初次驗屍缺失重要證物「皮帶」，且報告顯示死者身上出現不明傷痕。死者家屬疑警方包庇在當地「隻手遮天」的男家，且驗屍報告疑點重重，提出二次驗屍及案件異地審理等2項訴求。

死者母親在法庭上指控女兒因被男家索要200萬盧比（約65.7萬新台幣）的嫁妝遭到謀殺，男家反控死者吸毒、情緒不穩及揮霍無度，稱多次轉賬補貼兒媳並提交相關銀行紀錄自證。警方取得的男家閉路電視片段，記錄的時間與男家口供不符，疑似被動手腳。目前，法官准許死者家姑保釋，但駁回死者丈夫的保釋申請。死者丈夫得知保釋被駁隨即潛逃，警方現懸賞1萬盧比（約813港元，新台幣3299元）捉拿疑犯。

印度名流與豪門律師結婚 花費逾2000萬盧比

綜合《PickTheKhoj》及《news18》等外媒報導，死者特維莎·夏爾馬（Twisha Sharma）曾榮獲「埔那小姐（Miss Pune）」選美冠軍，生前是一名企業高層、模特兒兼瑜伽教練，事業極為優秀。2024年，特維莎在某款知名交友App上與丈夫薩馬特·辛格（Samarth Singh）相識。薩馬特是一名律師，他的母親是博帕爾的退休地區法官，他的家族在當地頗具影響力。2025年12月，特維莎與丈夫舉行盛大婚禮，花費逾2000萬盧比（約162萬港元，新台幣657萬元）。

特維莎婚後數月亡 死前致電母親被打斷

婚後，她與丈夫及家姑同住在博帕爾的家。2025年4月17日，特維莎懷孕，與丈夫前往醫院產檢。5月12日，她與母親通話哭訴男家虐待她，不料她丈夫突然走進房間，通話隨即被掛斷。當晚約10時05分，特維莎父母接到男家電話，傳來女兒已上吊身亡的噩耗。

男家稱從3樓抬到1樓施救 女家質疑偽造證據

男家宣稱，案發當晚，特維莎在自家屋頂上吊，從3樓被抬至1樓，死前曾接受心肺復甦法（CPR）。而特維莎父母堅信女兒並非自殺，男家將她從3樓抬到1樓是故意讓監控錄下「證據」以偽造自殺假象。

23張「窒息」截圖曝光 警方立案調查

隨後，警方介入調查，在特維莎手機發現23張截圖，這些截圖是她在去世前幾天傳送給父母和朋友的聊天記錄，上面描述了她在男家遭受的精神及肉體折磨。據聊天紀錄，特維莎跟好友說「我被困住了，但時機未成熟，無法透露更多」，向母親訴苦「媽媽，我感覺快窒息了。你為什麼要把我送到這裏？這些人不讓我活下去，我快要瘋了」。聊天紀錄還顯示，特維莎的丈夫曾質問她懷的是誰的孩子、她曾被迫墮胎。

死者家屬質疑警方因特維莎男家勢力龐大有意掩蓋真相，事件引起當地社會輿論，警方終以嫁妝謀殺及騷擾罪立案，起訴特維莎丈夫及家姑。

初次驗屍報告疑點重重 家屬提兩項訴求

初次驗屍報告雖顯示特維莎死於上吊，但她身上卻出現了多處鈍器傷和瘀傷，且法醫並沒有拿到據稱用於上吊的皮帶，死者家屬認為沒有這條皮帶，就無法與死者脖子上的勒痕作比對。家屬認為驗屍報告疑點重重，質疑當地警方包庇男方，故拒絕認領遺體，並提出兩項訴求，包括進行二次驗屍及異地審理案件，以避免當地司法干預。

男家被控向兒媳索要200萬盧比嫁妝

案件進入庭審階段，特維莎母親指控女兒因被男家索要200萬盧比的嫁妝遭到謀殺，特維莎家姑反駁稱特維莎吸毒成癮、情緒不穩且揮霍無度，她還定期向特維莎轉帳補貼，不存在索要嫁妝的情況，並向法庭上交相關銀行記錄。

特維莎丈夫潛逃 警方懸賞1萬盧比緝拿

不過，法官查閱女方律師出示的23張聊天記錄後，認為案情極其嚴重。此外警方取得的男家閉路電視片段所記錄的時間與男家口供不符，時間設置疑似被動手腳。目前，特維莎的家姑已獲准保釋，但法官駁回了她丈夫薩馬特的預審保釋申請（Anticipatory Bail，在預期可能因涉嫌非保釋性罪行遭到拘捕前，向法院申請的保釋令）。目前薩馬特已潛逃，警方懸賞1萬盧比（約800港元，新台幣3246元）緝拿薩馬特。

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文章授權轉載自《香港01》