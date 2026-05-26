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超低成本休閒！日年輕人瘋「色彩尋寶」 網評價兩極：將成銀髮族新歡

聯合新聞網／ 綜合報導
「色彩尋寶」（Color Hunting）的遊戲在日本年輕族群間廣為流行。 示意圖／AI生成
「色彩尋寶」（Color Hunting）的遊戲在日本年輕族群間廣為流行。 示意圖／AI生成

最近在日本社群網路上，名為「色彩尋寶」（Color Hunting）的散步新風潮迅速竄紅。玩法很簡單：在出發前先設定好這次要尋找的「主題色」，接著便上街尋寶。無論路標、三角錐或享用的美味餐點，只要符合該顏色就用手機拍下。最後精選九張照片拼成九宮格美圖，上傳社群分享。

據日媒TBS NEWS DIG報導，這活動最初來自國外，目前在年輕族群間大受歡迎，不僅因為是低成本的休閒活動，更成功將單調漫步化為尋寶遊戲。以往出門總直奔目的地，有了色彩任務後，散步本身就是一種樂趣。平時易忽略的紫色招牌或角落的黃色公仔都成了驚喜，可以讓人感受重新看見日常細節的成就感。

這股熱潮在日本也引發兩極討論。有網友吐槽，多數人只是想炫耀「正在玩色彩尋寶」遊戲來贏得關注，若沒人按讚很快就會玩膩，也許之後在銀髮族之間會流行。但也有人直言這遊戲拯救了生灰塵的相機，只要跟著顏色走，就會開始留意過去視而不見的事物，可以打破習以為常的生活、有重新認識周遭的療癒效果。

此外，有重視色彩設計的網友提出「進階玩法」。他認為目前僅指定紅、藍等大範圍顏色的規則太簡單，建議之後若能以國際指定標準色卡中的某個顏色，並交由AI嚴格判定色彩相似度，會讓遊戲更具挑戰性。

日本 社群媒體 年輕人 銀髮族

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