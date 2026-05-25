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日本人不是親切有禮？奧地利遊客被冷漠嚇到：撞人都不道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
奧地利遊客對日本都市裡撞到人卻不道歉的情形，感到十分驚訝。 示意圖／pakutaso
奧地利遊客對日本都市裡撞到人卻不道歉的情形，感到十分驚訝。 示意圖／pakutaso

許多外國旅客對日本人抱著「體貼、有禮貌」的美好印象。據日媒「Hint Point」報導，一對熱愛《鬼滅之刃》、《美少女戰士》等動漫的奧地利情侶，滿懷憧憬地展開為期16天的首次日本之旅。但當他們踏入東京大阪等大都市的擁擠鬧區時，卻經歷了一場意想不到的文化衝擊，直呼真實的日本街頭與想像中落差極大。

讓這對情侶感到驚訝的，是都會區人潮中的「冷漠」。女遊客表示，她原以為日本人很有禮貌，但在擁擠的車站或鬧區，大家撞到人竟連一句道歉都沒有。若是在奧地利，撞到人或踩到腳都會立刻道歉。男伴則苦笑猜測，或許是兩人來自維也納郊區小鎮，實在難以適應大都會的快速節奏。

這對外國遊客的震撼教育，在網路上掀起熱烈討論。不少在地人直言，東京的通勤尖峰宛如「戰場」，在極度擁擠的殺戮陣仗中，每個人光是往前走就自顧不暇，別人的感受只能排第二。也有網友指出，現在日本車站與鬧區的人群也不一定只有日本人，也有其他亞洲國家的東方面孔。

更有網友提出犀利的社會觀察，認為日本人的「有禮貌」在國外被過度神話，這份守規矩往往建立在「旁人眼光」與「團體秩序」的壓力上，一旦身處高度匿名、無人注意的擁擠人潮中，就容易暴露真面目。這件事不僅打破了外國遊客對日本的完美濾鏡，也讓不少日本人重新思考現在日本的民族性。

奧地利 日本 大阪 東京

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