路邊橘花別亂摸！有毒植物大舉入侵日本 專家警告：非常危險

春末夏初時的日本，路邊常會看到開著淡淡橙紅色花朵、外型神似罌粟的植物。在這美麗的外表下，卻隱藏著危險性。據日媒「讀賣新聞Online」等報導，這種名為「長莢罌粟」的外來種，正以驚人速度在日本蔓延，被日本植物學家與地方政府列為必須嚴防的「有害植物」。

長莢罌粟的危險之處，第一在於毒性。它的莖和葉帶有毒素，若折斷莖葉，流出的黃色或白色汁液一旦接觸到皮膚，極易引起嚴重發炎與紅腫。由於常生長在上學步道旁，地方教育單位已緊急呼籲學童千萬不可觸摸。其次是其驚人的繁殖力與生態破壞力。一顆果實最多能生長高達15萬顆種子！且種子極輕，會隨風到處傳播。它的根部更會分泌抑制其他植物生長的物質，嚴重影響萵苣等農作物的發育。

面對這場橘色危機，茨城縣等多個地方政府已在官網呼籲民眾清除。鯉淵学園農業營養専門學校、植物生態專家藤井義晴教授特別警告，清除的最佳時機是「趁開花時盡快拔除」。若等果實成熟再用割草機除草，反而會像天女散花般加速種子蔓延。

為徹底斷絕生機，專家強調清除時務必戴上手套。拔下來的植株與未成熟果實，若隨意棄置原地，可能會繼續進行光合作用到種子成熟。因此，拔除後必須立刻裝入塑膠袋綁緊，以「可燃垃圾」丟棄，才能防止危害擴大。