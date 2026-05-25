義大利伊奧利群島 從法西斯惡魔島變身度假天堂

愈來愈多台灣客將西西里島納入義大利旅行規劃，但不熟悉位於西西里東北部、由7座小島組成的「伊奧利群島」，不僅是聯合國世界遺產，享獨特火山地形、絕美海景，還有一段從「墨索里尼惡魔島」變身度假天堂的歷史。

群島近期以「伊奧利品牌」（Brand Eolie）名義，在所屬的墨西拿（Messina）市政府與當地超過百家企業支持下，邀請台灣中央社等15國外媒參訪，盼拓展觀光市場，打破季節性旅遊限制，並藉此激勵年輕人返鄉工作。

●世外桃源民風純樸 盼拓展台灣觀光客源

組成伊奧利（Isole Eolie）的7座群島，包括利帕里（Lipari）、火山島（Vulcano）、薩利納（Salina）、斯通波利（Stromboli）、菲利庫迪（Filicudi）、阿利庫迪（Alicudi）與帕納雷阿（Panarea）。

群島宛如一座不斷演變的考古公園，火山灰與熔岩完美保存歷史遺跡，還有沙灘、海灣、海蝕洞穴等絕美景觀，海水則閃耀著土耳其綠與深藍等不同色階。

利帕里是其中面積最大、人口最多的島嶼，當外媒團搭船抵達利帕里，當地樂團在碼頭以傳統樂器演奏民謠，2所高中學生擔任志工迎賓，展現熱情純樸民風。

島上星級旅館、民宿林立，多數歐美人來此是為享受海上活動或海灘日光浴，5月下旬已逐漸進入觀光旺季，根據官方網站統計，每年造訪遊客多達20萬。

不過在記者參訪期間，未遇到任何其他亞洲旅客，義大利全國通訊社安莎（ANSA）也特別採訪中央社，談到「伊奧利群島」的華語觀光資訊相對稀缺，台灣極有潛力成為當地開拓觀光的「藍海」。

●從史前遺跡到反法西斯壯舉 見證文明演變

來到利帕里主景點城堡，史學家拉格雷卡（Pino LaGreca）指著門口一塊殉難者紀念碑，向中央社訴說當地可歌可泣的「反法西斯專政」歷史。在1926到1943年義大利法西斯政權統治時期，利帕里島成為關押政治犯的監獄，超過500名異議人士被流放到此城堡，該島也因此被稱為「墨索里尼的魔鬼島」之一。

利帕里最著名歷史事件是「1929年大逃亡」，前議員盧蘇（Emilio Lussu）等3位反法西斯要角以小艇越獄，他們的逃脫讓法西斯政權顏面盡失，也引起國際社會關注。拉格雷卡說，「當時多國記者嘗試登島了解，都被法西斯政權阻擋，這段歷史也更凸顯媒體自由的重要，真相必須獲得傳播。」

將時序從近代推回遠古，利帕里的人類居住史長達數千年，城堡衛城記錄了不同年代建築工事，城堡的「考古博物館」引人進入文明演化長河，從石器時代、青銅器時代器具，到古希臘羅馬墓葬遺產，再到中世紀諾曼式修道院迴廊。

諾曼式風格（Norman style）指約11、12世紀由諾曼人發展的建築形式，廣泛使用圓拱門與穹頂，搭配繁複幾何圖騰裝飾。

●盛產火山玻璃「黑曜石」 工匠稀缺、仿冒充斥

利帕里島是黑曜石（ossidiana）全球最重要礦產區之一。黑曜石是一種天然火山玻璃，由火山熔岩迅速冷卻凝結而成，因碎裂斷口尖銳，從考古博物館展示品可見，它在石器時代即被用以製作刀具、武器，在許多文化中還被認為有「避邪、防小人」效果，做成各式首飾配件。

但也正因許多觀光客專程來利帕里島購買黑曜石，市面商家出現大量用塑膠、人工玻璃混充的仿製品，不少源自中國製造的廉價紀念品。

「真正黑曜石有天然紋路，每塊形狀都不同。」當地手工藝師傅奇諾（Massimo Ziino）向中央社解釋如何辨識真假。他秀出一個圓滑海豚雕像與原礦對比，「若看到造型超完美的黑曜石，那就是假的，因黑曜石極易碎，不可能用機器打造大量相同產品。」

奇諾在主街經營一家小店「黑曜石之家」（La casadella Ossidiana），堅持百分之百手工製做，他指著一座人頭雕像舉例，「這件作品我花了30天才完成，每天2小時，只能用牙醫器具精雕細琢。」

因辛苦又耗時，愈來愈少人願意投入這項手工藝，奇諾向中央社感慨表示，「據我所知，全義大利總共只剩3位專職黑曜石工藝師，另2人分別在薩丁尼亞島、班泰勒利亞島（Pantelleria）工作。」