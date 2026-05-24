國科會台灣講座計畫 倫敦亞非學院獲選新設獎學金

倫敦大學亞非學院（SOAS）台灣研究中心獲國科會「台灣講座計畫」資金支持，今年起將增設獎學金、訪問學人計畫，並擴大補助研究生赴台灣執行田野調查和參加研討會。

這是國科會「台灣講座計畫」與國外大學院校合作首例。「台灣講座計畫」目標為提升國際間的台灣研究與教學能量、深化國際學術界關注台灣議題，並強化台灣研究在國際學術社群中的影響力，合作對象為國際頂尖大學。

經數年反覆討論與審核，SOAS台灣研究中心獲選為國科會「台灣講座計畫」在全球的第一個合作夥伴。SOAS台灣研究中心也將首度為該校的台灣研究學士後學程提供專款專用獎學金。

根據校方官網，獲國科會資金支持設立的台灣研究獎學金申請截止日期為今年的6月17日。

SOAS台灣研究中心主任羅達菲（Dafydd Fell）告訴中央社，國科會的資金挹注將強化SOAS既有的台灣研究教學以及學術和出版活動。

他提到，在SOAS，研究生長期以來可申請針對日本研究和中國研究設置的獎學金，台灣研究學程卻遲未有類似的獎學金可供申請。新的獎學金機會有助校方吸引優秀人才，校方也將要求獎學金生積極參與台灣研究相關活動。

成立於1999年的SOAS台灣研究中心是國際間歷史最悠久、最活躍、校友網絡也最寬廣的台灣研究中心之一，在歐美高等教育界率先設立專注於台灣研究的學士後學程，涵蓋文化、政治、社會、經濟等多領域，許多學生畢業後繼續從事與台灣有關的工作，包括持續在學術界耕耘，或在其他大學院校領導台灣研究計畫。

除了增設獎學金，國科會的資金挹注預期也有助強化SOAS台灣研究中心的訪問學人計畫。

羅達菲回應中央社詢問表示，傑出學人將可因此在倫敦駐點更長時間，協助指導研究生並舉辦演說、講座或工作坊，並以倫敦為據點之餘，學人可前往英國境內其他大學院校、甚至歐洲其他國家貢獻專業，以擴大資金運用效益、在整個歐洲推廣台灣研究。

SOAS校務發展總監暨幕僚長艾肯（Shona Aitken）指出，國科會的慷慨支持為SOAS在台灣研究的全球領導地位提供有力背書。更重要的是，新設立的獎學金將促進來自世界各地的優秀學生深入參與以台灣為核心的學習和研究工作。來自台灣的這項投資不僅強化了國際合作，也確保SOAS能夠持續在全球範圍內形塑台灣研究的未來發展。