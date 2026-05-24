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數千民眾齊聚西班牙首都馬德里 抗議房價飆漲

中央社／ 馬德里24日綜合外電報導

數以千計民眾今天齊聚西班牙首都馬德里（Madrid）市中心抗議居住成本高漲，即使近來經濟蓬勃發展，但許多民眾負擔不起高房價，此現象在馬德里和巴塞隆納等城市最為明顯。

美聯社報導，西班牙住房危機成了社會勞工黨（PSOE）黨籍總理桑傑士（Pedro Sanchez）的施政弱點之一；該國預計2027年舉行大選。

分析人士認為，西班牙一向以高自有住宅率著稱，可供租賃的社會住宅不足，綜合旅遊業發達和移民人口成長帶動居住需求攀升等因素，進一步推升租金上漲。

示威民眾高喊口號並舉著「我們要鄰居、不要遊客」等標語，強調他們的居住權。

在西班牙，買房對許多人而言變得遙不可及，市場壓力與投機炒作墊高房價，這在大城市和沿海地區尤為明顯。

馬德里當局5月通過一項總額達70億歐元（新台幣約2555億元）計畫，將在未來4年增建公共住宅，並對年輕租屋者和購屋族提供協助，這些族群是高房租與高房價的主要受害者。

另一項旨在延長臨時凍漲房租的提案在國會闖關失敗，使民眾對政府處理居住議題的不滿聲浪高漲。

歐盟統計局（Eurostat）資料顯示，西班牙2025年底的居住成本較前一年同期大漲近13%。

西班牙中央銀行西班牙銀行（Bank of Spain）估算，以新建案建設速度和需求相比，該國仍缺少70萬戶住宅。

馬德里 西班牙 房價

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