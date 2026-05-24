教宗訪義大利知名汙染小鎮 斥企業逐利長期破壞環境

教宗良十四世今天造訪因成為非法傾倒有毒廢棄物的溫床而惡名昭彰的義大利市鎮阿切拉（Acerra），並譴責企業為了追求「驚人」利潤而汙染環境。

路透社報導，阿切拉位於羅馬以南約220公里處，在南義大城那不勒斯（Naples）附近，被稱為「火焰之地」（Land of Fires）。歐洲人權法院（EuropeanCourt of Human Rights）去年裁定，義大利當局至少自1988年以來未能保護當地居民免於傾倒廢棄物的危害。

多年來義大利南部的垃圾清運和處理大多掌握在少數幾家民營業者手中，有些合約還與那不勒斯的黑手黨組織卡默拉（Camorra）有關。

良十四世（Leo XIV）今天呼籲世人，「對於會汙染土地、水、空氣及社會共存的行為，要拒絕相關權力及財富帶來的誘惑」。他說之所以想拜訪阿切拉，是為了前來撫慰死於汙染相關疾病者的親屬。

良十四世今天乘坐教宗座車抵達阿切拉的1個戶外廣場時，現場有戴黃色帽子、揮舞小面黃白相間梵蒂岡國旗的人群迎接，有些人舉著去世親人照片的看板。

他在訪問阿切拉的4小時行程中除了會見受害者，還表示：「無良的人和組織得以逍遙法外，這樣的情況持續太久。」「少數人賺取了驚人暴利，人民的需求、工作和未來卻遭到視而不見。」

良十四世近幾個月來頻頻發表態度較為強硬的言論，他並將於25日發表上任後首份重大文件。