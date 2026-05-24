澳洲大堡礁發生致命鯊吻 39歲男子傷重不治

日本北海道旭山動物園職員鈴木達也，先因涉嫌將妻子遺體運至焚化爐焚燒並加以毀損而被捕，22日又因涉嫌殺人再度遭逮。根據日媒報導，涉嫌殺人的鈴木達也向警方供稱，案發起因與「妻子懷疑他外遇」有關。

2026-05-23 15:14