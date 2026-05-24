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澳洲大堡礁發生致命鯊吻 39歲男子傷重不治
澳洲警方表示，今天1名39歲男子在大堡礁（Great Barrier Reef）遭鯊魚襲擊後身亡，這是本月該國發生的第2起致命鯊吻事件。
昆士蘭州（Queensland）警方發布聲明稱，這名39歲男子在甘迺迪淺灘（Kennedy Shoal）附近遭到鯊魚襲擊後被救出水面，之後因傷勢過重身亡。
警方發言人表示，救護車趕到現場後不久，該名男子就撒手人寰。警方並未透露男子的身分。
事發地點位於熱門旅遊城市凱恩斯（Cairns）以南160公里處。
本月16日，在西澳洲（Western Australia）也有1名38歲男子遭到大白鯊攻擊後不治。
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