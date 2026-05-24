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日本旭山動物園職員涉殺妻焚屍 曾搜相關關鍵字

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本北海道旭山動物園一名職員因為涉嫌殺害妻子，今天被移送檢方偵辦。警方指出，被告曾用「勒斃」、「殺人與傷害致死的差異」等關鍵字搜尋，研判可能是預謀犯案。

綜合日本放送協會（NHK）與「朝日新聞」報導，旭川市的旭山動物園職員鈴木達也目前33歲，他今年3月涉嫌在家中殺害妻子由衣之後，本月22日被警方依涉嫌殺人再度被捕，接著在今天被移送檢方偵辦。

警方指出，犯嫌曾供稱，「我用繩子勒斃妻子」，坦承犯案，並曾在調查期間表示，「妻子懷疑我有異性關係」。

警方解析犯嫌的智慧型手機之後發現，案發前數個月起，多次使用「絞殺」、「殺人與傷害致死的差異」等關鍵字搜尋。此外，瀏覽紀錄也留有「焚化爐時間」等文字。

北海道警方研判，犯嫌先前就可能有殺人計畫，正在慎重地調查此案。

而鈴木達也疑似使用動物園內的焚化爐燒毀妻子遺體，涉嫌毀壞遺體，先前已被檢方起訴。之後，由於他的殺人嫌疑加深，今天被依涉嫌殺人移送旭川地方檢察廳偵辦。

消息人士告訴媒體，警方已經在動物園內展示設施的職員房間內，發現疑似為被告妻子的手機，手機外裝已經被破壞。

被告曾經供稱，已經破壞妻子的手機，因此警方初步推測被告可能是為了消除紀錄，而破壞手機。

日本 北海道

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