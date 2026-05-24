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孟加拉達卡深為塞車所苦 啟用AI執法改善行車秩序

中央社／ 達卡24日綜合外電報導

孟加拉首都達卡（Dhaka）人口稠密，交通壅塞惡名遠播。達卡最近迎來首套AI（人工智慧）交通執法系統，希望改善多年不振的行車秩序。

法新社報導，達卡的公車、汽車、機車與人力三輪車每每在路上互相爭道，彷彿將交通號誌、行人穿越道，甚至交通警察都視為障礙物。

警方當場開罰往往引發口角，衝突屢見不鮮，員警有時甚至遭到拒絕服從指揮的車輛衝撞。

交通警察尤丁（SM Nazim Uddin）表示，「那些違規者會反過來跟我們作對」，「但自從引進AI以來，駕駛人開始遵守法規，我們也免去日常的口角爭執。」

儘管多次嘗試交通管理現代化，這座逾2200萬人口的城市始終依賴人工管控，員警在號誌轉換前還要拉起繩索攔截車輛。

然而自4月起，達卡警方以人工智慧軟體結合路況監視器，自動偵測各類違規行為。

28歲的駕駛吉邦（Hannan Rahman Jibon）是最早被逮的駕駛之一。他說，「我闖了紅燈，坐在家裡的車主就會收到簡訊，說這輛車違規。」吉邦被自動開立2000塔卡（孟加拉貨幣）罰款，相當於新台幣506元。

「現在我更小心，因為很多地方都裝了攝影機。」

美國國家經濟研究所（US National Bureau of Economic Research）一項研究，將達卡列為全球「最慢的城市」。

根據世界銀行與孟加拉工技大學（Bangladesh U. of Engineering and Technology）研究，達卡的交通平均時速僅4.8公里，用走的可能更快。

市警局發言人納西魯丁（N.M. Nasiruddin）表示，AI系統使用現有的路況監視器畫面，軟體可識別闖紅燈、違規變換車道，以及違規停車等各類違規行為。

目前系統覆蓋範圍尚未遍及全市，但人工執法將逐步淘汰。警方表示，這套系統已在改變駕駛行為。

納西魯丁說，「我們已開始見到成效」。

警察總部的控制室內，52歲分析師阿夫羅茲（Sharmin Afroze）監看著一整排即時路況，這些畫面連接到AI系統，再由系統標出違規行為送人工覆核。

阿夫羅茲表示，「以前警察要攔車、查證件、裁定罰款」。現在警方針對情節最嚴重的違規者開罰，其餘則予以警告。

儘管如此，官員也承認這套科技面臨挑戰。

「我們也遇到一些困難。」阿夫羅茲說，「例如，有些車牌模糊或太小，難以辨識。」

警方正與道路運輸主管機關合作解決此一問題，同時還將陸續新增其他功能，例如偵測車輛駛上人行道。

此外，目前系統針對的是機動車輛，達卡數量龐大的人力三輪車如何納管，警方仍在研議。

人工智慧 孟加拉

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