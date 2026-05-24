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印度熱浪奪16命 老人孕婦被勸別出門

中央社／ 新德里24日綜合外電報導

在官方發布健康警告後，熱浪持續席捲印度多個地區，印度官員今天表示，今年夏天迄今，印度南部已至少有16人死於中暑。

法新社報導，面對烈日酷暑，印度人早已司空見慣，但多年科學研究發現，氣候變遷導致熱浪持續時間更長、發生更頻繁且強度更高。

這個擁有14億人口的南亞國家，近期多座城市氣溫持續徘徊在攝氏45度以上。

這些死亡案例發生於印度南部泰倫加納邦（Telangana）。當地稅務廳長芮迪（Ponguleti Srinivasa Reddy）呼籲「全邦保持警戒」，以維護公共健康。

芮迪辦公室發聲明表示，「熱浪的強度已達前所未見的程度」，並要求泰倫加納邦官員提前發布熱浪防範措施警告。

健康專家表示，極端高溫可能導致脫水，使血液變得濃稠，嚴重時甚至可能造成器官衰竭。

泰倫加納邦政府建議，非必要情況下，老年人、兒童及孕婦白天應避免外出。

印度氣象局本週稍早預測，印度多個地區將出現高於正常水準的氣溫與嚴重熱浪情況。

首都新德里及周邊其他城市本週的氣溫持續維持在攝氏40度以上，進而推升用電量飆升至歷史新高。

印度 熱浪 氣溫

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