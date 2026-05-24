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大雨襲日本沖繩本島 傳出淹水與路崩災情

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本沖繩本島地區受到梅雨鋒面與潮濕空氣流入影響，於昨天晚間出現線狀對流，沖繩市胡屋地區測得的時雨量創5月觀測史新高。局部地區已經傳出淹水、路面崩塌等災情。

「琉球新報」報導，沖繩氣象台於昨晚7時58分宣布出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），並發布「顯著大雨相關資訊」。宜野灣市、浦添市等7個市町村（相當於鄉鎮市）接獲土石流災害警戒資訊。

沖繩市胡屋地區，昨晚8時04分觀測到時雨量73毫米的大雨，創當地5月觀測史新高。

久米島町謝名堂地區，昨晚6時31分也觀測到時雨量72.5毫米的大雨，此外，當地22日零時到23日晚間8時，觀測到231.5毫米的降水量；國頭村奧地區以及宇流麻市宮城島地區等地，也測得時雨量30毫米以上的大雨。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣政府考量當地已經接獲「顯著大雨相關資訊」成立災害對策本部，以便蒐集災情等資訊。

沖繩警察署表示，受到大雨影響，流經北谷町吉原地區的白比川，附近住宅區有道路坍塌，崩塌範圍長度約8公尺、寬度約3公尺。昨晚9時50分時處於無法通行的狀態。

此外，消防單位表示，沖繩縣沖繩市內昨晚9時過後，接獲數十件淹水、車輛泡水等通報，消防單位正在確認。目前未傳出有人受害的消息。

警方也表示，當晚有民眾報警稱，沖繩縣內的縣道「淹水」，警察表示，有數輛車動彈不得，而這些通報案件之中沒人困在車內，正在持續確認是否出現其他災情。

雨量 沖繩 日本

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