埃及推外國居民智慧居留卡 因應爆增外來人口

埃及政府近日要求所有外國居民儘速申辦智慧型居留卡，使居留合法化，否則未來將無法使用各項公共服務。這項措施背後實際反映出，埃及目前面對的「外籍人口快速增加」與「非法居留管理壓力」。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及政府近期推出「智慧居留卡」（smart residency card），並敦促外國居民儘速辦理，使身分合法化。

報導強調，外國人士未來如未出示智慧居留卡，埃及政府機構將停止為其提供公共服務。

埃及近年推動公共服務數位化，智慧居留卡則是近期新推措施。有意居住埃及的外國人向「護照移民和國籍管理總局」（General Directorate of Passports,Immigration, and Nationality）申辦智慧居留卡，以辦理銀行開戶、學校註冊、醫療保險，和買房買車等服務，也讓埃及政府掌握外籍人口流動。

埃及在過去算是「黑戶人口的天堂」。雖然埃及觀光用落地簽證為期一個月，但在過去，以觀光簽證入境埃及居留超過一個月者，只要在出境時向機場海關繳納極少的「罰款」金額即可正常出境，而且完全不會留下任何不利於未來再次入境的不良紀錄。

長年因生意頻繁往來台灣和埃及的商人陳先生，告訴中央社記者，辦理埃及商務簽證手續耗時又複雜，多年前，當時他都是直接使用觀光用落地簽證入境埃及，待上兩三個月後出境時，埃及海關僅收取約150元埃鎊（當時約合新台幣900元）的罰款即可輕鬆離境。

一名已在埃及非法居留和從事家政服務工作數年的菲律賓人拉克爾（Racquel）也曾告訴記者，有次她在出境時，埃及海關針對她超出簽證期間2年的超時居留，收取了1500埃鎊（當時約合新台幣3000元）後即讓她正常出境。

然而，過去數年來，由於埃及周邊國家爆發不同戰爭，包括蘇丹內戰和加薩戰爭，加上其它非洲國家和利比亞經歷政局動盪，許多難民逃向埃及，導致埃及外來人口爆增。

根據國際移民組織（IOM）數據，埃及至今已收容約910萬來自133個國家的外國公民，其中包括大量的蘇丹人、敘利亞人、葉門人和利比亞人。聯合國難民署與人權組織都指出，埃及目前承受龐大的難民與外籍人口壓力。

金字塔報報導，埃及官方近年持續強調「非法居留」與「身分不明外國人」（包括難民、移民和僑民）的問題日益嚴重。埃及政府於2023年8月首次規定，非法居留埃及的外國人，必須向移民管理總局直接支付1000美元行政處理費，並經由一名埃及保證人擔保，使其居留身分合法化。

根據開羅政府網站新聞網頁，埃及近年面臨外匯短缺、通膨高漲等財政負擔，且埃及本身人口已超過1.1億，國內的教育、住房、交通和醫療資源相當吃緊。政府現在要嚴格「管理外籍人口」。

2026年5月，埃及政府再次發布明確通告將嚴格實施「智慧居留卡」，除希望掌握外國人口數量與資金流向，避免大量灰色非法居留人口存在，也試圖藉由繳納居留費用與外幣繳納制度，來增加埃及的美元收入。

此外，埃及為鼓勵外國遊客入境觀光，2023年6月也另外推出5年多次入境旅遊簽證，申辦費用為700美元（約新台幣2萬2000元），每次入境最多可停留180天。

埃及想進行外來人口的管制，多年來因對應匯率與罰則不一情況下，加上「人治」有許多問題，因此這些政策推動的成效與黑戶的處理原則是否落實，仍有很大觀察空間。