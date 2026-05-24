立陶宛女孩施蕾愛上原住民文化 在台灣找到另一個家

走進施蕾在立陶宛的溫馨公寓，她用流利且帶有台灣腔的中文介紹房裡的「神聖角落」：窗台上擺著數條魯凱族傳統手環Kalasi、一串兩年前從台灣帶回來的小米、一塊繡有魯凱族圖騰的布，以及她最珍惜的－與部落家人的合照。

來自立陶宛的施蕾（Ieva Sirvelyte），是國立成功大學台灣文學系博士生，在台灣生活3年多，今年4月剛回到家鄉。她曾經在立陶宛第2大城考納斯（Kaunas）任教，因緣際會下接觸到台灣，決定遠赴異地求學，也意外開啟與台灣原住民文化的深刻連結。

施蕾接受中央社訪問時笑說，剛到台灣時，從沒想過自己會「愛上原住民文化」。一切始於一次課堂上的小插曲，她看到一位五官深邃、眼睛特別漂亮的女生，下意識以為對方是外國人，便主動上前攀談，詢問對方來自哪個國家。

對方表示她是台灣原住民，但施蕾當時不知道「原住民」是什麼概念，沒想到對方直接說可以帶她去部落看看。這個溫暖的邀請，讓她既驚訝又感動，也成為她走進並愛上原住民文化的起點。

施蕾回憶，她第一次參與原住民祭典時，被現場的氛圍震撼：「那是一種很有生命力的連結，人的身體、音樂、整個部落是連在一起的。」之後，她走訪阿美、魯凱、排灣與賽德克等多個部落，也決定將這份興趣轉化為研究，並師從成大考古學研究所的魯凱族教授台邦·撒沙勒，甚至搬到屏東好茶部落生活，真正進入文化之中。

●原住民刺繡與立陶宛編織 文化如何承載生命

在部落生活的日子裡，施蕾觀察到服飾與刺繡在魯凱族文化中的重要角色。族人在婚禮或重要儀式中穿戴的服裝華麗而細緻，但這些美麗並不只是裝飾，而是記錄個人、家族與部落的故事。

她舉例，如魯凱族的重要象徵百合花圖騰，不只是象徵女性的純潔，也代表對家族與部落的責任。她分享曾經聽到的故事，有女性在出嫁前取下象徵少女時期的珠飾時忍不住落淚，因為那不只是裝飾，也是青春的記憶，而這讓她想起立陶宛的婚俗：女孩出嫁前也會摘下花環，以哭泣告別少女時代。

而在台灣待的時間越來越久，施蕾也開始重新思考自己的根與立陶宛的古老文化，「我們那麼遙遠的兩種文化，可是很多東西有很大的連結」，這樣的共通性，也成為她博士論文研究的核心。無論是魯凱族刺繡，或是立陶宛的傳統編織，背後都承載著生命歷程、連結與祝福。

●外來者走進部落 理解與尊重是課題

在深入部落的同時，施蕾也觀察到漢人社會對原住民文化的一些偏見與差異。

她提到，有外來訪客用玩笑語氣問「有沒有殺豬啊？」，卻忽略這其實是重要的家族與儀式行為，是生活的一部分，不是表演。也有人在婚禮中過度靠近拍照，缺乏基本尊重。

此外，有些訪客對原住民文化好奇，卻不直接與族人對話，而是向她這個外國人詢問或透過她轉述，這樣的行為讓她感到困惑。她認為，理解文化應該來自直接的對話，這是外界在接觸原住民文化時該留意的課題。

●台立文化差異：關係，是慢慢來的

在台灣生活3年多，施蕾最大的文化心得之一，是「關係的建立方式」。

在她看來，台灣的「吃飯」不只是吃飯，而是一種關心與連結。相較之下，立陶宛與西方社會更習慣追求效率與結果。

施蕾回憶，剛進部落時曾主動幫忙長者處理小米，一開始內心很焦急，不知道該問什麼、做什麼，也想快點理解、快點融入，但後來領悟到，重要的不是提問，而是觀察與陪伴。幾天後，她才自然地談起對刺繡的興趣，又過了一段時間，長者主動邀請她到家中，教她刺繡。

施蕾有感而發地說：「你要等待適合的時候，人生就是這樣，有的時候你勉強也勉強不了任何東西，它自然而然會來。」

離開台灣前，她向長者道別時一度哽咽說不出話，而對方的「謝謝妳的陪伴」這句簡單的話，讓她深刻感受到情感的重量，「他們的在乎、他們的關心，他們的愛可以是安靜的，只要是你跟他們在一起相處就是了，不用太證明什麼，我覺得這個讓我學會很多。」

●用魯凱語說愛：她不會忘記的家人

在與魯凱族人相處的過程中，施蕾也接觸到不同的情感表達方式。相較西方文化中，人們習慣直接說出「我愛你」、用擁抱表達情緒，魯凱族人則更常透過行動傳遞關心，例如邀請吃飯、陪伴或送禮。

她笑說，自己一開始還是會用熟悉的方式，直接擁抱房東或部落的家人，也會對他們說「我喜歡你、我愛你」，雖然對方一開始有點不習慣，但也會覺得開心。

施蕾並進一步學習族語，從單字慢慢累積，在幾個月後通過霧台魯凱語初級檢定。她回憶，離開部落前向一位96歲的長者道別時，她摸著對方的手，用族語說出「Ai saabaw」（我會想念妳），長者溫柔回應要她別這麼說，因為感覺距離會變得太遠，那一刻讓她很感動，相信長者心裡也是捨不得她的離開。

施蕾在接受專訪時，也特地對著鏡頭，用族語向部落的奶奶表達心意：「Kayngu maelanenga saabaw」（奶奶，謝謝您），並表示不會忘記在部落的家人們。

回到立陶宛的施蕾正準備完成博士論文。談到未來，被屏東的酷暑考驗過的她笑說一定會再回台灣，「但不會是在夏天」。她也希望，未來能繼續成為台灣與立陶宛之間的橋樑，讓更多人理解台灣這片土地與原住民文化的深度與美。