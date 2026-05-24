雅加達台灣學校35周年校慶 宣告籌組校友會

印尼雅加達台灣學校舉辦35周年校慶，全校師生與各界貴賓齊聚一堂。慶典上回顧這所銜接台灣學制的3語學校發展歷程，並正式宣告啟動校友會籌備工作，期盼凝聚海內外校友力量，共同傳承台校精神。

作為教育部在東南亞輔導的4所台灣學校之一，校方昨天舉辦創校35周年慶典。校長張晉福表示，大會特別邀請現任駐印尼代表洪振榮，以及鄭文華、夏立言、張良任、陳忠4位歷任代表、董事長宋培民、創辦人李謀誠及歷任校長周憲明等貴賓與會。

創校時期參與籌設的駐印尼代表處前代表鄭文華致詞表示，35年前由熱心台商鄉親同心協力，捐助鋼筋、木材、玻璃與電腦等物資，在缺乏資源的情況下讓學校從無到有。他指出，建校當年獲得印尼政府支持與台灣相關部會協助，如今35年過去，學校已培育出多領域專業人才。

雅加達台灣學校首任校長周憲明說明，該校在印尼近400所國際學校中地位獨特，是少數獲得印尼與台灣2地政府支持的。他表示，學校35年來已造就優秀人才，期許學校未來繼續發展，同時呼籲各界繼續支持學校。

2004年雅台校畢業生、校友會召集人張詔雄告訴中央社，由於畢業校友多數在海外發展，留在印尼且返校的比例較低，過去僅靠聯誼的聚會較不持久，因此希望利用35周年校慶的特別時機，正式宣布召集海內外校友。

張詔雄解釋，校友會目標是打造情感交流平台，並整合校友兼具中、英、印尼文的「3語資源」回饋母校；未來1年將進行籌備，串聯包含近年畢業、仍在就讀研究所或醫學系等年輕校友，預計在明年36周年校慶時正式成立第一屆校友會，支持母校永續發展。