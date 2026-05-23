伊波拉疫情蔓延！烏干達累計5起確診病例 民主剛果風險最高級別

烏干達當局今天表示，境內又確診3起伊波拉（Ebola）病毒病例，自5月15日在爆發疫情以來，該國已累計確診5起病例。

法新社報導，烏干達衛生部指出：「全國新增3起伊波拉病毒確診病例。」確診者分別為1名烏干達籍司機、1名烏干達籍醫療人員，以及1名來自鄰國剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的女性。民主剛果正是伊波拉疫情爆發中心，引發區域恐慌。

衛生部於社群平台X發布聲明表示：「衛生部持續加強監測、病例管理、追蹤接觸者，以及進行公眾宣導工作，以遏制疫情蔓延，確保所有烏干達民眾的健康與安全。」

烏干達21日在確認2起伊波拉病例後，宣布暫停所有前往民主剛果的公共交通運輸。這2起病例是入境烏干達的民主剛果民眾，其中1人染病，另1人死亡。

世界衛生組織（WHO）昨天宣布，將剛果民主共和國的伊波拉疫情風險，提升至最高級別。