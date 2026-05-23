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富比士公布體壇收入榜「C羅高居榜首」 大谷排名曝光刷新棒球界紀錄
《富比士》22日公布全球運動員收入排行榜，葡萄牙足球巨星C羅以3億美元高居榜首，連續第四年掄魁、也是生涯第六度居冠。阿根廷球王梅西，則以1..4億美元位居第三。
該排名根據去年5月1日至今年5月1日期間的薪酬、獎金與贊助收入等計算。其他知名進榜者，包括籃球巨星「詹皇」詹姆斯，他以1.378億美元位居第四。
美國職棒洛杉磯道奇隊大谷翔平以1.276億美元排名第五，在棒球界居首，並刷新了此前由紐約大都會隊索托創造的1.14億美元棒球界最高紀錄。
由於大谷合約大部分為延遲支付，他的比賽收入僅260萬美元，但贊助合約等場外收入高達1.25億美元，為全球第一。《富比士》追蹤運動員收入這36年來，只有綜合格鬥選手麥葛瑞格在仍活躍賽場時超越這個數字。他在2021年靠出售愛爾蘭威士忌品牌Proper No. Twelve，場外收入達1.58億美元。
相較下，大谷的收入大多來自品牌合作，包括西方品牌Fanatics、Hugo Boss、New Balance，以及日本本土企業如全家便利商店、伊藤園茶飲與Seiko。
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