「以啟山林」記錄馬來西亞留台人 見證台馬交流軌跡

馬來西亞迄今逾13萬名學子赴台升學，遍布政經文教與專業領域。馬來西亞留台校友會聯合總會今天舉行「以啟山林」新書發表會，記錄留台人如何從求學群體，逐步形成跨世代、跨領域的社群力量，並成為台馬交流的重要橋梁。

「以啟山林：馬來西亞留台社群與國家建設」一書，從歷史與社會脈絡梳理留台社群從早期教育移動，逐步發展成跨領域、跨世代的公共網絡。僑務委員會委員長徐佳青在序文中指出，留台校友是大馬社會中一道獨特光環，展現台灣高等教育培育出的靈活性與韌性。

馬來西亞留台校友會聯合總會會長彭慶和致詞表示，留台人返馬後長年投入經濟、教育、文化、醫療與公共事務，形成具影響力的社群網絡，是大馬社會發展的重要力量。

他指出，留台精神不只是求學經歷，更是一種服務社會與傳承文化的精神，期盼未來持續透過交流與合作，深化台馬雙邊關係。

與會的馬來西亞華社研究中心主席姚迪剛表示，留台聯總是深具歷史底蘊的重要組織，不僅享有崇高地位，推動的工作與發表的言論，長期受到華人社團關注。留台人在政治、經濟、文化與教育等領域都作出重要貢獻，更在國家建設、知識生產與公共參與中扮演堅實的社會力量。

姚迪剛指出，留台人長年積極參與華人社團與社會服務，尤其在1980年代馬來西亞華人社團整合與轉型過程中，扮演重要角色。他認為，若未能妥善保存與梳理這段歷史，將是馬來西亞華人社團發展歷程的一大遺憾。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋表示，留台人身上有三項鮮明特質，包括卓越優秀、犧牲奉獻，以及「愛台灣、挺台灣、支持台灣」的深厚情感。這種情感歷久不散，也成為留台人共同的精神印記。

她說，早年馬來西亞學生赴台求學必須搭船一、兩週，如今雖僅需數小時航程，但許多留台校友至今仍習慣說「回台灣」，這份情感也成為台馬之間長年累積的人文連結。

連玉蘋認為，留台人長年投入華文教育與國家建設，不論在教育界、社團或專業領域，都持續發揮影響力；尤其對馬來西亞華文教育發展，更是重要關鍵推手，沒有留台人的努力，不會造就現在華文教育在馬來西亞的成就。她也透露，希望未來能將馬來西亞留台人的歷史拍攝成紀錄片，留下留台人對台灣與馬來西亞的重要時代記憶。