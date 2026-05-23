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日本動物園焚化爐毀屍案新進展 殺妻兇嫌供稱妻「懷疑他外遇」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本北海道旭山動物園職員鈴木達也，先因涉嫌將妻子遺體運至焚化爐焚燒並加以毀損而被捕，22日又因涉嫌殺人再度遭逮。 示意圖／AI生成
日本北海道旭山動物園職員鈴木達也，先因涉嫌將妻子遺體運至焚化爐焚燒並加以毀損而被捕，22日又因涉嫌殺人再度遭逮。 示意圖／AI生成

日本北海道旭山動物園職員鈴木達也，先因涉嫌將妻子遺體運至焚化爐焚燒並加以毀損而被捕，22日又因涉嫌殺人再度遭逮。根據日媒報導，涉嫌殺人的鈴木達也向警方供稱，案發起因與「妻子懷疑他外遇」有關。

北海道ニュースUHB 23日報導，鈴木涉嫌於3月31日晚間，在北海道旭川市住家內殺害同住妻子由衣。調查人員表示，鈴木先前曾供稱「用繩索勒住妻子脖子將她殺害」等內容，警方進一步調查後，他還曾供稱「妻子懷疑自己有外遇」。

鈴木因涉嫌在旭山動物園焚化爐焚燒由衣遺體，已於5月21日遭檢方起訴。據警方透露，旭山動物園「企鵝館」員工用房間內，最新發現一支疑似屬於由衣的手機，但已遭到破壞，研判鈴木曾企圖刪除手機內資料。

此外，鈴木也向警方供稱，曾用藍色防水布包裹遺體。警方已在園區內查扣多張藍色防水布及多條繩索，懷疑可能曾被用於犯案，目前正持續進行相關蒐證與查證。警方認為，對妻子的不滿可能是犯案動機之一，正在進一步調查詳細經過。

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