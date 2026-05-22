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越南女富豪涉巨額金融詐欺案入獄 兩只愛馬仕包拍得1700萬元

中央社／ 河內22日綜合外電報導
越南房地產大亨張美蘭因涉入巨額金融詐欺案而入獄，政府正致力追討其非法所得。圖／美聯社
越南房地產大亨張美蘭因涉入巨額金融詐欺案而入獄，政府正致力追討其非法所得。圖／美聯社

越南房地產大亨張美蘭因涉入巨額金融詐欺案而入獄，政府正致力追討其非法所得，當地官媒指出，她曾擁有的兩只愛馬仕手提包以大約141億越南盾（約新台幣1700萬元）拍賣售出。

張美蘭及其共犯過去被指控從「西貢商業銀行」挪用超過304兆越南盾，她透過多位代理人實際控制這家銀行。

這件金融詐欺案轟動整個越南，且讓數以萬計投資西貢商業銀行的民眾蒙受重大損失。

張美蘭於2024年4月遭法院判處死刑，但越南國會2025年6月通過刑法修正案，廢除8項罪名的死刑，她因此逃過一死，改判為終身監禁。

越南官方媒體報導，張美蘭曾擁有的一只愛馬仕（Hermes）手提包昨天在胡志明市資產拍賣服務中心以116億越南盾的價格落槌，另一只愛馬仕包則以25億越南盾拍出。

另外，張美蘭曾擁有的3輛汽車預計今天進行拍賣。

愛馬仕 越南

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