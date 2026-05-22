WHO：民主剛果伊波拉風險上修 荷蘭郵輪漢他新增1例

世界衛生組織（WHO）今天表示，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）伊波拉疫情對公共衛生造成的風險，已從「高」調升至「非常高」。

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示：「我們目前正將國家層級的風險評估上修至非常高。」

此外，譚德塞也表示，荷蘭籍郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius）一名在田尼利夫島（Tenerife）下船並被送回荷蘭的船員，今天確診為漢他病毒新增病例。

他說：「荷蘭今天確診一起新增病例，患者為一名在田尼利夫島下船的船員，他之後被送回荷蘭並接受隔離。」

他進一步表示，目前累計疑似與確診病例已達12例，其中包含3人死亡。