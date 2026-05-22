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Suica企鵝轉職？羽田機場推聯名周邊掀熱議 網讚翻：海陸空全制霸

中央社／ 東京22日專電
JR東日本人氣吉祥物「Suica企鵝」宣布將於今年底「畢業」後，引發不少粉絲不捨。圖／路透
JR東日本人氣吉祥物「Suica企鵝」宣布將於今年底「畢業」後，引發不少粉絲不捨。圖／路透

JR東日本人氣吉祥物「Suica企鵝」宣布將於今年底「畢業」後，引發不少粉絲不捨。不過，隨著羽田機場今天推出由Suica企鵝原創插畫家坂崎千春設計的新企鵝周邊商品，社群媒體X掀起「Suica企鵝轉職了」的話題，吸引大量網友熱議。

營運羽田機場的日本空港大樓公司今天公布全新羽田機場限定商品，由坂崎千春以「天空、旅行、日本」為主題設計，包括戴著日本國旗風圍巾、朝天空展翅翱翔的「天空企鵝」，以及結合日本各地傳統工藝元素的「企鵝JAPAN」等圖案。

消息曝光後，有網友在X發文笑稱「Suica企鵝好像轉職了」，貼文迅速爆紅。許多網友也接力留言，「從陸路轉戰空路」、「終於離開既定軌道的人生」、「海陸空全制霸」、「這根本是職涯升級」等，把企鵝角色擬人化成轉換跑道的上班族，引發熱烈討論。

去年11月，JR東日本宣布Suica企鵝將於2026年底卸下吉祥物角色時，不少粉絲在網路上留言「不要退休」、「反對裁員」，對陪伴多年的經典角色將淡出感到不捨。這次羽田機場推出新系列商品，也讓部分粉絲認為，Suica企鵝彷彿轉往航空業開啟「第二人生」。

這次推出的商品包括托特包、壓克力鑰匙圈、手帕與馬克杯等4種類，即日起在羽田機場官方網路商店HANEDA Shopping及第2航廈3樓店鋪Tokyo's Tokyo等地開賣。

企鵝 羽田機場 日本

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