臺灣漫遊錄獲國際布克獎 芬蘭譯本出版團隊高度評價

台灣作家楊双子小說「臺灣漫遊錄」奪下國際布克獎，成為首部摘下這項殊榮的台灣文學作品，也是史上首部獲獎的中文翻譯小說。芬蘭文版3月上市，出版商與譯者早在得獎消息傳來之前，就已看見這本書的文學分量。

「臺灣漫遊錄」芬蘭文版由赫爾辛基（Helsinki）出版社奧拉公司（Aula & Co）出版，譯者為中文譯者桑尼奧（Rauno Sainio）。奧拉公司發行人哈爾（NikoHall）得知獲獎後，接受中央社記者專訪表示，他是在台北一場出版交流活動中讀到英文版後，決定在芬蘭出版。

打動他的不只是故事，更是這本書結構上的巧思：「它是一個譯本的譯本，像是一層一層剝開，看見底下在發生什麼。」他本人修讀哲學與文學，這樣的敘事形式讓他著迷；書中食物描寫鮮活，讀來令人忍不住垂涎。

桑尼奧接手翻譯後，才真正感受到這本書的難度，他自承這是他專業生涯裡的最大挑戰，他說，這本書「偽裝成一部日文小說」，翻譯食物名稱尤其棘手，要從中文還原出究竟指的是哪道日本料理，「有時候我覺得自己迷失在裡面」。他最終得以對照英文版金翎的譯稿，在幾個語言裡摸索層層呼應，芬蘭文版才得以成形。

桑尼奧是芬蘭資深中文譯者，過去十年間平均每年翻譯兩本中文書，曾獲芬蘭 Agricola 翻譯獎提名，譯作涵蓋台灣與中國文學。他曾接受媒體專訪表示，台灣「奪走了他的心，是在中國住了3年也無法做到的事」，現在更想翻譯台灣文學。

哈爾與桑尼奧都曾親赴台灣，對楊双子作品的理解並非憑空想像，而是有在地的體感。哈爾說，台北夜市一行，讓他對書中滿布食物細節的描寫有了真實的對應，連臭豆腐他都說「說不定可以愛上」。

在出版界走跳數十載，他認為，台灣文學對西歐讀者有一種獨特的親近感：「台灣社會的結構是可以辨認的，比較容易走進書中人物的世界。」

「臺灣漫遊錄」並非奧拉公司與桑尼奧合作的第一本台灣書。早在2023年就出版三毛「撒哈拉的故事」（Tarinoita Saharasta），是出版社首本台灣作家中文翻譯作品；2024年再出版陳思宏（Kevin Chen）「鬼地方」（Aavekaupunki）。「臺灣漫遊錄」是奧拉出版的第3本台灣文學作品。

哈爾說，「臺灣漫遊錄」主角之間那種說不清是友情還是愛情的關係，讓人忍不住想跟著她們走下去，「禁忌之愛永遠是好素材。」他期待能引介更多台灣作品，讓更多芬蘭讀者走進這座島嶼的故事。