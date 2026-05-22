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優格、果汁也中標！ 研究：常見防腐劑恐增心臟病風險

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現食品中的防腐劑與心血管疾病有關。示意圖／ingimage
研究發現食品中的防腐劑與心血管疾病有關。示意圖／ingimage

優格、果汁和全麥麵包看似健康，但其中常見的食品防腐劑，卻可能悄悄提高心血管疾病風險。法國一項最新研究發現，攝取較多防腐劑的人，罹患心臟病、中風與高血壓的機率明顯上升，引發醫界關注。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究已發表於《歐洲心臟期刊》（European Heart Journal）。該研究分析近11萬2400名成人的飲食資料，並持續追蹤7至8年。研究期間，受試者每半年都需回報過去三天內吃過的食物與飲料。

研究團隊發現，幾乎所有受試者都曾攝取食品防腐劑，但每天攝取量超過1公克的人，心血管疾病風險比低攝取族群高出16%，罹患高血壓的風險更暴增近30%。

巴黎西岱大學（Université Paris Cité）研究員阿森伯勒（Anaïs Hasenböhler）表示，研究中特別值得注意的是，有8種常見防腐劑與高血壓風險存在明顯關聯，包括山梨酸鉀（potassium sorbate）、偏亞硫酸氫鉀（potassium metabisulphite）、亞硝酸鈉（sodium nitrite）以及抗壞血酸（ascorbic acid）。這些添加物廣泛存在於加工肉品、包裝麵包、穀片、果汁、冰淇淋與即食食品中，主要作用是延長保存期限。

研究指出，高攝取族群的飲食中，超加工食品比例高達21.4%，遠高於低攝取者的14.3%。研究人員推測，防腐劑可能透過引發「氧化壓力」傷害細胞，進一步增加發炎、老化與心血管疾病風險。

不過，專家也表示，這項研究屬於觀察性研究，無法直接證明「防腐劑一定會導致心臟病」。未參與研究的公共衛生專家理查森（Rachel Richardson）指出，高攝取防腐劑的人，本身也可能有較不健康的生活型態，例如缺乏運動或飲食不均衡。

即使如此，研究團隊仍呼籲監管機構重新評估部分食品添加物的安全性，同時建議民眾盡量選擇新鮮、少加工食物，例如蔬菜、水果、魚類與高纖食材，以降低心血管疾病風險。

防腐劑 心臟病 高血壓 心血管疾病

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