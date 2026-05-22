三得利前會長新浪剛史陷「麻」煩獲不起訴 檢未說明具體原因

日本三得利控股公司前會長新浪剛史，先前因為涉嫌走私含有大麻成分的保健品而被函送檢方偵辦。福岡地方檢察廳今天決定不起訴新浪，但是並未說明具體原因。

「朝日新聞」報導，檢方不起訴主要有3種原因，第一種為「緩起訴」，代表犯罪事實明顯，但考量惡質性等因素，不起訴；第2種是「嫌疑不充分」，認定犯罪事實的證據不足；第3種為「沒有嫌疑」，亦即沒有犯罪事實。

福岡地方檢察廳說明，「慎重評估這次搜查獲得的相關證據，所得到的結果」。被問及這次是因為上述何種原因不起訴時，檢方回應，「不予置評」。

新浪去年7月下旬，因為涉嫌與住在美國的59歲女性熟人，以及該女子住在福岡的胞弟，共謀從美國走私含有大麻成分THC（四氫大麻酚）的保健品，被位於福岡縣的門司海關依涉嫌違反關稅法告發。

當時，機場海關發現違法的保健品之後，福岡縣警方說明，女子胞弟曾稱，寄件人曾要求他收貨並轉交包裹給新浪。警方因此在去年8月搜索新浪位於東京的住處。而警方並未發現違法藥物，新浪的尿液檢查也未出現藥物反應。

福岡檢方今天也決定不起訴上述女性熟人，與其胞弟。

新浪去年9月曾在記者會澄清，「並非由我下達指示」進口上述保健品。他在住家被搜索後，已經辭去三得利控股公司會長，以及經濟同友會代表幹部的職務。

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