粉絲注意！SEVENTEEN東京巨蛋見面會爆麻疹 官網緊急發公告

日本麻疹疫情持續升溫，甚至波及演唱會等大型活動。韓國男團SEVENTEEN日前在東京巨蛋舉行粉絲見面會，今天證實事後有觀眾被診斷感染麻疹。官網緊急發布公告，呼籲到場觀眾若出現發燒、紅疹等疑似症狀，應聯絡醫療機構並就醫。

SEVENTEEN本月13日、14日在東京巨蛋舉辦粉絲見面會，兩天吸引10萬粉絲進場，也有不少台灣「克拉」（官方粉絲名稱）跨海參加。23日、24日接續在京瓷巨蛋舉辦大阪場演出。不過，日本官網今天發布提醒公告，表示13日進場觀眾中，有人事後被診斷感染麻疹。

麻疹是由麻疹病毒引起的急性全身感染症，傳播途徑包括空氣、飛沫及接觸傳染，傳染力極強，沒有免疫力的人一旦感染，幾乎100%會發病，一般認為感染過一次後即可終身免疫。感染後約10天，會出現發燒、咳嗽、流鼻水、眼睛充血等類似感冒的症狀，在持續發燒2至3天後，會出現39度以上高燒及紅疹。

官網強調，凡是曾參加該場演出的觀眾，如果出現像是發燒、紅疹、咳嗽、流鼻水、眼睛充血等疑似麻疹症狀，務必先聯絡醫療機構後再前往就醫。就醫時務必配戴口罩，並盡可能避免搭乘大眾交通工具。

TBS報導，根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至5月10日止，今年全國累計麻疹感染人數已達479人，約為去年同期4.1倍，幾乎與過去10年疫情最嚴重的2019年相同。其中，東京都就占234人，約為全國總數的一半。

除了東京外，九州地區疫情也出現擴散跡象。熊本電視台報導，鹿兒島縣一所高中5月1日爆發群聚感染，另有曾前往福岡縣演唱會場的女性確診感染等案例。

熊本市民醫院醫師川瀨昭彥指出，麻疹傳染力極強，被形容為「擦身而過就可能感染」，1名患者平均可傳染約15人，遠高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或流感的2至3人。且麻疹屬於空氣傳播，只要同一個房間裡有人感染，即使相隔一段距離也可能被感染，甚至感染者離開後再進入房間的人，也可能遭到感染。

針對今年疫情快速擴大，川瀨認為，海外旅客增加是重要原因之一。他指出，麻疹在部分海外地區仍持續流行，而日本近年病例較少，導致民眾對疾病威脅感降低。他也強調，口罩與洗手效果有限，「唯一有效的方法就是接種疫苗」。

不過，日本部分地區疫苗接種率仍偏低。以熊本縣為例，2024年度麻疹疫苗接種率僅88.3%，排名全國倒數第3。他警告，若要防止群聚感染，疫苗接種率需達95%以上。

根據日本感染症學會資料，日本在1990年4月2日以後出生者規定必須接種兩劑疫苗，但在此之前出生者，許多人僅接種過1次。厚生勞動省呼籲民眾確認自身疫苗接種紀錄，若不清楚接種狀況，可前往醫療機構檢查是否具有抗體。