致力推廣優質傳統烹飪 慢食運動發起人派帝尼辭世享壽76歲

國際慢食組織（Slow Food）今天宣布，創辦人派帝尼（Carlo Petrini）辭世，享壽76歲。他所發起的慢食運動，過去40年來致力於推廣優質傳統烹飪與永續農業。

法新社報導，這位來自義大利比第蒙省（Piedmont）的記者兼作家，於1986年發起了慢食運動，以抗議該國首家速食店的進駐。

之後慢食運動逐漸壯大，版圖擴展至160個國家，以推廣尊重環境與在地文化的健康飲食模式為使命。

派帝尼2016年接受法新社專訪時曾表示：「慢食組織最重要的貢獻，是將美食學的概念恢復到其整體性與跨學科的形式。如果只把美食學視為食譜和米其林星級，是一個非常狹隘的觀點。」

國際慢食組織今天表示，派帝尼21日晚間在其故鄉比第蒙省布拉鎮（Bra）家中過世。

慢食組織推崇派帝尼為一名「遠見家」，並表示他「賦予了一個全球性運動生命，該運動根植於人人享有優質、乾淨和公平食物的價值觀，並連結了世界各地的社群、農夫、食品職人、廚師、社運人士與年輕人」。

慢食組織表示：「『播種烏托邦的人，收穫的是現實。』這句派帝尼熱愛的話，概括了他的一生。他堅信，當夢想與願景是正義的、能激發大眾共同參與，並以堅定信念去追求時，絕非遙不可及。」

除了慢食組織外，派帝尼還創立了推動永續農業的「大地母親」（Terra Madre）國際網絡，以及位於波倫佐（Pollenzo）的慢食大學（University of Gastronomic Sciences)。