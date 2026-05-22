擁逾2萬學生…土耳其總統厄多安下令 關閉伊斯坦堡自由派私立大學

根據土耳其官方公報，總統厄多安今天下令，在學期中關閉伊斯坦堡一所具自由派傾向的知名私立大學。

法新社報導，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的命令刊登在官方公報上，撤銷了比爾基大學（Bilgi University）的營運許可。該校有超過2萬名土耳其與國際學生，部分研究人員在其領域享有盛譽。

該命令援引的法律規定，若私立機構的「教育與培訓水準不足」，可予以關閉。

經營比爾基大學的土耳其母公司捲入洗錢與稅務詐欺調查後，該校自去年起便由法院指派的管理人接管。

比爾基大學成立於1996年，以自由派校風聞名，並參與歐盟的伊拉斯莫斯（Erasmus）交換計畫，每年接待許多歐洲及其他國際學生。