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未事先確認安全措施？京都學生訪沖繩翻船2死 日本認定學校有疏失

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本京都府同志社國際高中的學生，3月乘坐抗議船參觀美軍基地預定地附近時翻船，造成一名女高中生與一名船長罹難。沖繩示意圖／ingimage
日本京都府同志社國際高中的學生，3月乘坐抗議船參觀美軍基地預定地附近時翻船，造成一名女高中生與一名船長罹難。沖繩示意圖／ingimage

日本京都府同志社國際高中的學生，3月乘坐抗議船參觀美軍基地預定地附近時翻船，造成一名女高中生與一名船長罹難。日本中央今天認定校方的校外教學內容「違反政治中立性」。

事發地點位在沖繩縣名護市邊野古地區近海，美軍普天間基地遷址的預定地就在附近。

日本放送協會（NHK）報導，日本文部科學省（相當於教育部）的調查結果，判斷這場校外教學的主要目的是參觀反對駐沖繩美軍基地遷址的現場，而且校方未事前勘查船隻的安全措施等，因此認定在教育內容與安全管理上「極為不妥」。

另外，校方主張這個行程是「學習和平的一環，並透過學習沖繩縣的觀點來確保政治中立性」，但文科省認定，「校方未呈現多元觀點，整體上偏向特定立場與觀點」。

文科省以違反政治中立性為由，判斷學校違反「教育基本法」，並已經指導營運該校的學校法人，要求校方改善。

日本文部科學大臣松本洋平今天說明，認定的因素包含，部分教師在明知船長日常從事抗議活動、且載學生的船屬於抗議船的情況下，仍持續行程；過去，校外教學手冊曾刊載由「直升機基地反對協議會」請求參與靜坐抗議的文件等。

文科省指出，這是現行的教育基本法自2006年實施以來，首度認定學校違反政治中立。

同志社國際高中表示，「認真看待文科省的見解，目前正在評估」。

除了文科省，日本國土交通省（相當於交通部）也在調查這起船難。

根據日本海上運送法規定，若應第3方要求以船隻載人，必須向國家登記乘客定額等資料。

不過國交省表示，已經確認，船長在沒登記這些資訊的情況下，2023年以來受同志社國際高中請託，6次開船載運師生，且這名船長也曾接受過校方的謝禮。

對此，內閣府沖繩綜合事務局認為在事故中罹難的船長涉嫌違反海上運送法，今天已向海上保安廳提出刑事告發。

沖繩 京都 日本

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