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英國登山嚮導20度登頂聖母峰 刷新世界紀錄

中央社／ 加德滿都22日綜合外電報導

英國登山嚮導庫爾（Kenton Cool）今天第20度登頂聖母峰（MountEverest），刷新自己保持的非尼泊爾籍登頂世界最高峰次數紀錄。

法新社報導，自本月春季登山季揭開序幕以來，已有600多名登山者利用短暫的好天氣和相對平靜的風勢成功攻頂。

在聖母峰基地營的1名政府官員告訴法新社，庫爾今天清晨登上聖母峰。

現年52歲的庫爾於2004年首次登上聖母峰，此後幾乎每年都會組團遠征，帶領客戶登上海拔8849公尺的世界之巔。

庫爾曾在1996年的攀岩意外中雙腳腳跟骨折，被醫師宣判再也無法自行行走。

2022年，在他第16次登頂後，他告訴法新社，與尼泊爾登山者的成就相比，他的登頂紀錄「並不算驚人」。

據報導，目前至少有7名尼泊爾籍登山者擁有超過20次的登頂紀錄。

56歲雪巴人嚮導卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）本月17日第32次成功登頂聖母峰，刷新他自己去年創下的世界紀錄；此外，52歲雪巴人女性拉克帕（LhakpaSherpa）也在同日完成第11次登頂，刷新女性登上聖母峰的次數紀錄。

英國 聖母峰

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