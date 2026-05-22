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「超級聖嬰」恐再現 科學家憂全球珊瑚白化加劇

中央社／ 曼谷22日綜合外電報導

科學家警告，今年可能出現的強烈聖嬰現象（El Nino）恐對全球各地珊瑚礁造成毀滅性打擊，而且目前珊瑚早已因接連發生的白化事件而元氣大傷。

法新社報導，氣象預報人員日益確信，今年年中將再度發生聖嬰現象，且強度可能異常猛烈。

聖嬰現象約每2至7年發生一次，它會改變陸地正常氣候模式，導致部分地區乾旱，其他地區降下豪雨。

這種天氣現象也與海水溫度升高以及部分地區雲量減少有關，這兩點對全球珊瑚礁都不是好消息。

紐西蘭威靈頓維多利亞大學（Victoria University ofWellington）珊瑚礁專家歐克里（Clint Oakley）指出：「每一次全球性珊瑚白化事件都發生在聖嬰年。」

他坦言，面對可能出現的強烈聖嬰現象，他感到「恐懼，但不意外」，因為這恐將對全球許多珊瑚礁帶來「嚴重、毀滅性的打擊」。

珊瑚的生存仰賴其與1種藻類的特殊共生關係，藻類會透過光合作用為宿主提供養分。科學家至今仍無法完全理解，為何當海水溫度過高，這種共生關係就會瓦解，導致藻類離開或被珊瑚排出體外。

藻類也會賦予珊瑚鮮豔的色彩。一旦藻類消失，珊瑚便只剩下蒼白的骨架，而且會逐漸餓死。

雪梨科技大學（University of Technology Sydney）學者馬修斯（Jen Matthews）解釋，「如果水溫下降得不夠快，或是熱浪太嚴重，珊瑚基本上就會因飢餓而死亡。」

據報導，局部、週期性的白化原本是自然且健康的過程。但問題在於氣候變遷讓海水升溫，導致大規模反覆白化成為常態。

最近一次全球性大規模白化事件是在2024年。加勒比海部分種類珊瑚如今已「功能性滅絕」（functionally extinct，意指某個物種的群體數量已減少到無法維持繁衍，或無法在生態系統中發揮其原有功能）；另外在2024至2025年間，澳洲大堡礁（GreatBarrier Reef）不同區域的珊瑚覆蓋率已流失15%至40%。

珊瑚 科學 聖嬰現象

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