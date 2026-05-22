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埃及將啟動全國街犬絕育運動 杜絕流浪狗問題

中央社／ 開羅22日專電

近年埃及各地流浪犬數量增加，導致狗追車、攻擊孩童與夜間噪音等問題層出不窮。為此，埃及政府將啟動全國性流浪狗絕育運動，以實現「埃及2030年無狂犬病」目標。

埃及每日新聞報（Daily News Egypt）報導，由於埃及民眾對流浪犬的投訴與日俱增，埃及總理馬德布利（Moustafa Madbouly）日前對媒體表示，將啟動全國性的流浪狗絕育和疫苗接種倡議活動。

報導指出，埃及政府將提供土地、獸醫人員、車輛和藥品，由獸醫總局在埃及各省設立流浪狗收容所和絕育中心。

埃及過去兩年常因流浪狗問題引發社會爭論。首都開羅和紅海沿岸旅遊城市赫加達（Hurghada）都曾因街犬遍布，多次成為媒體焦點。遊客投訴，在紅海度假城市與金字塔景區周邊遭野狗追逐，垃圾被野狗翻找後散亂在街道上，還有夜間犬吠噪音擾人。

在開羅市郊住宅區、新興衛星城市與街道垃圾堆附近，也時而出現兒童遭流浪狗咬傷事件。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）4月報導，埃及政府近年不斷宣導施打狂犬病疫苗的重要性，且去年已為12.1萬隻流浪狗接種疫苗，並為8311隻狗進行絕育手術。

越來越多開羅居民關注街道上龐大的流浪狗數量。開羅民眾阿邁德（Ahmed）告訴中央社記者：「常看到狗在路上追著摩托車跑，很危險，而且讓孩子不敢走過去。」

開羅民眾阿米娜（Amina）家裡養有兩隻狗。她認為，人類棄養才是街犬增加主因，而且街犬多半怕人，不會任意無故靠近人。如果單純撲殺，很快還是會繁殖。因此，建立絕育和領養制度是比較好的解決之道。

曾有動物保護人士批評，埃及政府過去以毒餌誘殺或射殺方式清除街犬，不但無法真正控制數量，也很殘忍。阿米娜認為，埃及政府推出絕育倡議新方案，某種程度上應該是為改善外界對過去撲殺政策的爭議。

疫苗 埃及

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