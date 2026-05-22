快訊

高教降維／設計系大四「不會畫樓梯」教授無力告別教職

AI 體系再噴發！台股大漲899點、收42,267點 台積電收高25元

全國首例！關西鎮今通過將發放「石油津貼」 每人5000元

聽新聞
0:00 / 0:00

韓媒稱「大陸人大舉購買江南公寓」李在明斥假新聞：意圖煽動反華情緒

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
韓國總統李在明。(美聯社)
韓國總統李在明。(美聯社)

韓國媒體日前報導「中國人大舉購入首爾江南區公寓」，韓國總統李在明21日直接點名批評該報導為假新聞，質疑是故意捏造，意圖煽動反華情緒。

韓國一家經濟類電視台日前播出了一段題為「中國人突然在首爾江南區搶購944套公寓……大量買入多人合租屋源」的報導。

李在明21日在社交平台X發文表示，經核實，今年1月至4月期間，在首爾江南區購買分戶產權建築的中國人僅5人，可以推斷這是純屬捏造的虛假新聞。他還強調，作為經濟媒體，「煽動排華情緒，對國家和國民沒有任何益處」。

包括韓聯社以及大陸官媒新華社，都對李在明批評這則假新聞進行了報導。

報導稱，李在明前一天在國務會議上聽取國土交通部彙報時，也曾嚴厲批評該媒體。他稱這是故意製造對中國的仇視情緒，必須明確追究責任，並要求法務部研究，現行法律中是否存在針對明顯假新聞的處罰條款。

目前該電視台已刪除相關報導，並發布道歉聲明表示，製作該影片絕無任何仇恨或貶低任何國家或民族之意。但在製作過程中過度關注收視率和關注度，再加上內部審核機制存在缺陷，導致未能有效過濾掉此類內容，對由此給許多人帶來的不適和困惑表示真誠歉意。

該電視台表示，在17日確認影片存在嚴重事實錯誤後，已立即下架。目前已重新製作發布了由韓國國土交通部編制的關於外國人購買韓國房地產統計數據的節目內容。

李在明 大陸 韓國

延伸閱讀

高市訪韓引示威「威脅東亞和平」 日萬人集會促停止修憲

協商成功！南韓油輪通過荷莫茲海峽 伊朗戰爭爆發以來首艘

時隔7年 傳習近平最快下周訪北韓

韓國不是韓劇！粉專揭高工時低薪現實：別再盲目讚韓貶台

相關新聞

專家警告強聖嬰現象醞釀中 明年恐成史上最熱一年

紐約時報引述專家報導，極其強大的聖嬰現象（El Niño）可能正在醞釀，對本來處於危險升溫中的地球而言，恐將造成嚴峻壓力。

粗心爸忘記女兒還沒上學 2歲童受困車內數小時「活活熱死」

夏日將至，氣溫逐漸回暖，要慎防高溫帶來的不適與意外。近日西班牙一名2歲女童受困於自家車上，最終被活活熱死。

韓媒稱「大陸人大舉購買江南公寓」李在明斥假新聞：意圖煽動反華情緒

有韓國媒體日前報導「中國人大舉購入首爾江南區公寓」，韓國總統李在明21日直接點名批評該報導為假新聞，質疑是故意捏造，意圖煽動反華情緒。

日本驚傳「神秘感冒」？新冠流感均陰性… 福岡大爆發、有人全家都中

準備去日本旅遊的民眾要注意！日本九州福岡近期出現「神秘感冒」集體感染，大批民眾出現喉嚨不適、久咳帶痰等嚴重呼吸道症狀，求診人數較往年同期激增兩至三成。患者自行進行新冠及流感快測，結果竟然全部呈陰性。目前該現象已蔓延至東京等關東地區。

亂刻名字！京都屢見外國客破壞竹林 日網怒喊嚴懲：別裝傻

日本京都著名景點伏見稻荷大社，近日傳出外籍遊客蓄意破壞神社環境的誇張行徑。有兩名外籍人士被目擊使用石塊在竹子上亂刮塗鴉，當場遭人錄影制止。

美國金權政治下的奢靡之風：超乎想像的《億萬富豪與他們的超級遊艇》

本文摘錄自記者歐逸文（Evan Osnos）專書，內容揭開美國富豪的揮霍奢侈生活，描繪世界頂級富豪的政治與經濟實力如何在寡頭政治下影響全球社會，建立起超級遊艇時代。全書名為《億萬富豪與他們的超級遊艇：川普和他的好朋友，美國金權政治實錄》（2026，八旗文化出版）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。