粗心爸忘記女兒還沒上學 2歲童受困車內數小時「活活熱死」

夏日將至，氣溫逐漸回暖，要慎防高溫帶來的不適與意外。近日西班牙一名2歲女童受困於自家車上，最終被活活熱死。

根據《鏡報》報導，該名2歲女童的爸爸開車載孩子們出門，先送年齡較大的孩子上學後，爸爸因接聽電話分神，竟忘記女兒還在車上，就下車離開去上班了。

直到下午，女童媽媽要去接孩子回家時，才驚覺女兒沒有來上學，連忙報警，然而女兒已被困在車內數小時，雖立刻送醫，但救護人員搶救20分鐘仍回天乏術，死因為嚴重脫水和熱衰竭。

雖然當時氣溫為攝氏25度左右，未達令人難以忍受的高溫，但在熄火的密閉車廂中，車內溫度會非常快速的上升，而且兒童的升溫速度是成人的3到5倍，家長一定要隨時留意孩子的身體情況，並且不要讓孩童單獨留在車內。