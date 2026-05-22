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日本驚傳「神秘感冒」？新冠流感均陰性… 福岡大爆發、有人全家都中

香港01／ 撰文：賈桂琳
圖為咳嗽流鼻水、身體不適示意圖。圖／AI生成
圖為咳嗽流鼻水、身體不適示意圖。圖／AI生成

準備去日本旅遊的民眾要注意！日本九州福岡近期出現「神秘感冒」集體感染，大批民眾出現喉嚨不適、久咳帶痰等嚴重呼吸道症狀，求診人數較往年同期激增兩至三成。患者自行進行新冠及流感快測，結果竟然全部呈陰性。目前該現象已蔓延至東京等關東地區。

據日本九州朝日放送（KBC）5月19日的專題報導，自黃金周假期結束後，福岡市內多間耳鼻喉科與內科診所湧現大量求診市民，單日求診人數超過百人。患者普遍反映「喉嚨像被刀割般劇痛」、「有異物感卻不發燒」，伴隨長達數星期的咳嗽、流鼻水與濃痰症狀，部份家庭甚至出現全家集體感染情況。就連曾為人氣女團BiSH製作歌曲的福岡知名音樂製作人松隈健太，也在社交平台發文宣布確診，引發網友熱議。

這波「神秘感冒」關鍵特徵在於「常規檢測全陰性卻病況反覆」。民眾因擔心感染新冠或流感自行快篩，結果均為陰性，官方傳染病監測數據也顯示，流感、新冠、RS病毒（呼吸道合胞病毒）等主要傳染病通報數據，尚未達到需發布警戒標準。不過，有耳鼻喉科醫生指出，患者症狀高度集中在呼吸道黏膜刺激，不認為是一種全新傳染病，懷疑是1種不常被檢測的病毒正在傳播。

日本醫療界與主流媒體分析，此次疫情的頭號「元兇」有可能是人類偏肺病毒（hMPV）等，但目前尚未確定。這種病毒並不在日常流感、新冠快篩範圍內，成人感染後易引發嚴重喉嚨發炎、劇烈咳嗽與全身倦怠，恰好對應「驗不出、病得重」特徵。而福岡成為重災區，更是多重因素疊加結果：入夏前日夜溫差懸殊導致民眾免疫力下降，加上5月草本花粉飄散、黃沙與PM2.5外來污染刺激呼吸道黏膜，讓輕微的病毒感染症狀被放大，痊癒時間拉長至數星期。

雖然據日本國立感染症研究所數據顯示，目前並無大規模新型傳染病流行迹象，部份醫生也認為，這可能是普通感冒或過敏性鼻炎引發的後鼻漏症狀。不過，隨着梅雨季即將來臨，氣壓與濕度變化可能進一步加劇呼吸道不適，專家呼籲民眾加強防護。

有專家提醒，計劃近期赴日的旅客需注意佩戴口罩，阻隔花粉與空氣汙染物刺激；勤洗手、定時用溫鹽水漱口，維持呼吸道黏膜健康。若出現喉嚨劇痛、持續咳嗽超過兩星期，或伴隨呼吸困難、發燒等症狀，應盡快就醫檢查，避免誘發支氣管炎、肺炎等併發症。

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文章授權轉載自《香港01》

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