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國殤日長周末怎麼玩？出遊人數估創新高 在家BBQ花費大增

世界日報／ 綜合報導
圖為紐約市一處公路。國殤日長周末估計有3910萬人打算自駕遊。(路透資料照)
圖為紐約市一處公路。國殤日長周末估計有3910萬人打算自駕遊。(路透資料照)

當前汽油價格漲得比過去四年都要高，但數據顯示，計畫趁國殤日長周末在國內旅行的人數，仍創下紀錄。根據美國汽車協會(AAA)國內旅行預測，5月21日至25日約有4500萬國人將出門旅行至少50哩遠，人數比去年略多；其中3910萬人打算自駕遊，370萬人準備搭飛機。

國殤日周末的旅客面臨一個潮濕且可能造成混亂的假期開端，預計暴風雨將為全國大部分地區帶來豪雨、暴洪以及交通延誤。居住在大西洋中部、東南部以及大平原地區的民眾，21日將迎來降雨與風暴，部分地區在整個周末期間都面臨暴洪的風險。

到了22日與23日，陣雨與風暴預計將擴展至俄亥俄河谷和東北部地區。

數據科技公司Numerator 2026年第二季假期消費者行為預覽調查顯示，本周末大多數國人會選擇待在自家附近。但即使消費者為了省錢放棄旅行，寧可在自家後院燒烤，購買牛肉、番茄和飲料等食品雜貨的成本，也比往年高。

智庫Groundwork Collaborative執行總監歐文斯(Lindsay Owens)告訴「今日美國報」(USA TODAY)：「不管是自駕遊、搭飛機、度假、到酒店小住幾晚、還是在後院BBQ，夏季娛樂活動費用上漲，幾乎無可避免。就算只待在室內看電視、吹冷氣，電費也要花更多錢。」

本周末出遊的旅客將明顯感受汽油價格上漲。勞工統計局估計，伊朗戰爭2月底爆發後，3月汽油價格創下漲幅21.2%紀錄；4月汽油價格上漲5.4%，較去年同期上漲28.4%。

在機票方面，勞工統計局估計，由於荷莫茲海峽交通中斷導致石油供應持續緊張，4月機票價格上漲2.8%；較去年同期上漲20.7%。準備住飯店或度假屋的旅客也面臨漲價。4月外出住宿成本上漲2.4%；較去年同期上漲4.6%。

在食品雜貨成本方面，4月酒精飲料價格較去年同期上漲1.9%，非酒精飲料價格上漲5.1%。消費者在雜貨店購買燒烤必備食材漢堡肉餅時，也可能得花更多錢：4月牛肉價格上漲2.7%，平均每磅碎牛肉價格攀升至6.90元；比去年同期上漲約15%。

想在漢堡裡加幾片番茄，價格也比以往高出許多。4月番茄價格飆漲15.1%，與去年相比漲幅約為40%，主要原因是關稅、天氣以及與戰爭相關運輸成本增加，都影響了農民收入。

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