英擬推富豪簽證 投資500萬英鎊起 可住3年再申請永居

英國正考慮推出一種新簽證，向在英國投資至少500萬英鎊（約670萬美元）的富裕人士提供三年居留權，藉此恢復對全球高淨值人士的吸引力。

根據政府機構近期發送給財富顧問徵詢意見的提案文件，企業家和其他可自由選擇居住地的富裕人士若參與該計畫，需要將資金投入所謂的重點領域，例如成長迅速的英國企業。彭博查閱的文件顯示，這類「邀請制」簽證申請將接受更嚴格的審查，三年後可申請永久居留權。

近年來，英國作為全球富豪聚集地的聲譽受到打擊，起因是英國提高了對來自海外的「非本土居民」富裕人士的稅負。相關改革於去年在施凱爾政府執政期間生效。此後，包括John Fredriksen、Nassef Sawiris和Guillaume Pousaz在內的多位億萬富豪，紛紛離開英國或者減少與英國的業務往來。

英國政府發言人在電子郵件聲明中說：「我們正竭盡全力吸引投資進入英國。全球人才工作小組（Global Talent Taskforce）正在評估所有選項，以識別並吸引全球最頂尖人才。」