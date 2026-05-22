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女足主場支持度不夠輸北韓「我故鄉」 南韓教練吐心聲

世界日報／ 綜合21日電
在南韓水原舉行的亞足聯女子冠軍聯賽半決賽中，北韓女子足球俱樂部的金京容（中）20日在攻入球隊第二球後受到隊友的祝賀，她的對手是南韓水原FC。 （美聯社）
在南韓水原舉行的亞足聯女子冠軍聯賽半決賽中，北韓女子足球俱樂部的金京容（中）20日在攻入球隊第二球後受到隊友的祝賀，她的對手是南韓水原FC。 （美聯社）

南韓女足「水原」隊20日在亞足聯（AFC）女子冠軍聯賽準決賽敗給北韓「我故鄉」隊。總教練朴吉英對於主場挺北韓隊伍的加油聲浪，情緒低落地直言「很受傷」。

中央社引述法新社報導，這是北韓體育隊伍暌違八年再度踏上南韓，也是兩韓女足首次在南韓交手，社會對此高度關注，上周開賣的7087張一般門票，數小時內便已售罄。

這場準決賽在無頂棚的水原綜合體育場（Suwon Sports Complex Stadium）舉行，官方公布在大雨中出席的觀眾人數為5763人。

民間團體在南韓統一部支持下組成加油團，數百人揮舞印有「我故鄉」字樣的旗幟吶喊，現場還掛起多面歡迎北韓球隊南下的布條。

雖然「水原」也有球迷到場相挺，但人數明顯處於劣勢。

朴吉英表示，比賽所引發的關注影響球員表現。他強忍激動地說：「我們是大韓民國的水原女子足球隊。」

他說：「整場比賽期間，我們的球員與工作人員感覺很受傷。」

由於北韓人一般不允許入境南韓，且兩國自1950年以來技術上仍處於戰爭狀態，比賽現場並無來自北韓的客隊支持者。

「我故鄉」在比賽中先失一球然後逆轉奪勝，取得23日在水原舉行的冠軍賽資格，對手將是日本東京綠茵美莎（Tokyo Verdy Beleza）。

比賽還剩約十分鐘時，水原隊長池笑然（Ji So-yun，音譯）罰踢未能建功，錯失追平良機。

「我故鄉」是由曾任北韓女足總教練的李裕一（Ri Yu Il，音譯）掛帥。他表示，場內氣氛為這場比賽增添特殊意義。

李裕一說，「這是一場非常激烈的比賽，我們全力投入，根本沒有多餘心思去想場內的歡呼聲」、「但我感受到這裡的人們對足球有著很高的熱情。」

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