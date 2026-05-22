TikTok少女網紅拒絕求愛遭粉絲槍殺 判決出爐家屬嘆：正義終得伸張

巴基斯坦一名網紅拒絕粉絲追求，想不到竟遭對方殘忍殺害。近期判決出爐，犯嫌被判處死刑，女性安全也再次成為社會大眾關注的議題。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，17歲的薩娜（Sana Yousaf）是一名TikTok網紅。22歲男子海亞特（Umar Hayat）是她的忠實粉絲，不過卻以騷擾的方式追求，即使多次遭拒也不肯放棄。

2025年6月，海亞特強行闖入受害者住家，在家屬面前對薩娜開槍行兇，接著還搶走她的手機逃離現場。警方案發約20小時後，在300多公里外的費薩拉巴德市（Faisalabad）將其逮捕。

薩娜生前在社群媒體擁有數百萬粉絲，內容涵蓋女性權益、美妝、飲食與生活日常。她的逝世引發全國憤怒，不僅粉絲因此暴增，社群平台上也出現大量悼念與要求加強女性保護的留言。

法院於今年6月19日宣判，海亞特因「冷血謀殺」將面對死刑。判決出爐後，薩娜家屬表示，這項判決象徵社會對暴力追求行為的零容忍。薩娜的父親哈桑（Hassan Yousaf）說，這不只是為女兒伸張正義，也是對犯罪分子的警告，讓他們知道自己的罪行會有怎樣的後果。