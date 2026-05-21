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每周運動150分鐘太少？研究分析想真正護心 運動量須直逼馬拉松選手

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出，每周運動至少要560至610分鐘才能對心血管有益。示意圖／ingimage
研究指出，每周運動至少要560至610分鐘才能對心血管有益。示意圖／ingimage

每天努力走路、偶爾上健身房，很多人以為只要達到「每周運動150分鐘」就算健康達標。但最新研究卻潑下一盆冷水，說150分鐘可能只是「最低門檻」，若真的想有效降低心臟病與中風風險，運動量恐怕得增加3到4倍。

世界衛生組織建議，成年人每周需運動150至300分鐘中等強度的運動，不過新研究發現這樣的運動量可能也不夠。據《紐約郵報》（New York Post）報導，一項刊登在《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine）的研究指出，成年人每周最好累積560至610分鐘的中高強度運動，相當於每周9到10小時，幾乎逼近馬拉松選手的訓練量。

研究團隊分析超過1.7萬名英國民眾的健康數據，除了測量BMI、血壓與靜止心率外，還特別檢測「心肺適能」，也就是身體利用氧氣的效率。研究人員讓受試者配戴腕部裝置一周，紀錄實際運動量，再透過腳踏車測試評估VO2 max（最大攝氧量）。

結果發現，目前建議的「每周150分鐘運動」，只能讓心血管風險下降約8%到9%；但若想達到超過30%的顯著保護效果，運動量必須提高到每周560至610分鐘。不過，真正做到這個程度的人，研究中只有12%。

除此之外，體能較差的人需要投入更多運動時間，才能獲得同樣保護效果。研究指出，心肺適能低的人，每周至少要多運動30到50分鐘，才能追上高體能族群的心血管保護力。

另一項研究也發現，女性似乎比男性更能從運動中獲益。女性只要達到每周150分鐘運動，冠心病風險就可降低22%；若增加到250分鐘，風險甚至可下降30%。相較之下，男性必須運動到每周530分鐘，才能達到相近效果。

研究團隊也坦言，參與者整體可能比一般人健康，因此結果未必完全適用所有族群。不過他們強調，目前的150分鐘建議，更像是「保底標準」，而非最佳健康目標。

運動 馬拉松 中風 心血管疾病

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