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日本強盜殺人案…25歲主謀被揪出是美女網紅 網見熱舞影片傻眼
日本栃木縣5月14日早上發生一起多人闖入民宅的強盜殺人案，造成1名婦人死亡及其2名兒子受傷，事後警方拘捕4名全為16歲的少年，以及一對涉嫌為主謀的20多歲夫婦，其中25歲的妻子竹前美結是一名在TikTok擁有逾萬名粉絲的小網紅，也曾上傳照顧女兒的親子影片，她被捕的消息及照片流傳後，不少網友驚訝指形象相差很大。
在此案中，4名少年嫌犯涉嫌闖入一間民宅搜尋貴重物品，在搜括期間，69歲的富山英子遭刺傷胸口身亡，她身上傷口多達20餘處，包括遭拳打腳踢和刀刺所致，她40多歲的大兒子和30多歲的二兒子趕到現場後，兩人也受傷，其中一人頭部遭毆打。
警方事後判斷案件可能涉及稱為「匿流」的匿名流動型犯罪集團，即主腦透過社交網站指示人員去犯案，減少與執行犯案者的接觸，從而降低在警方調查後自己遭識別的風險。
警方之後分別在羽田機場及一家旅館拘捕28歲男子竹前海斗及25歲女子竹前美結，相信兩人是該案件的主謀。
日媒引述調查人員指，竹前夫婦在案發前不久曾與4名少年見面，向他們分發武器，並分配各人角色。案發後，竹前夫婦一同駕車離開栃木縣。
竹前美結在網路上是一名小網紅，在TikTok有約1.7萬名粉絲，據日媒報導，5月19日竹前美結移送檢察機關時，她戴眼鏡紮馬尾、打扮樸素，神情狼狽，素顏照被指與網上形象差異甚大。
她在社交網站上有約200條影片，不少是配上流行嘻哈音樂的舞蹈影片，她會穿上較暴露或緊身的衣服，給人一種「辣妹」形象，她也曾上傳自己照顧7個月大女兒的溫馨親子影片。
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文章授權轉載自《香港01》
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