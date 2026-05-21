快訊

和孫鵬協議全文公開 孫安佐前經紀人：他也不希望兒子影響到我

不等調查小組了！蕭旭岑案卡兩個月 馬英九：委託金溥聰盡快開記者會

慈善團體金門放生45萬顆文蛤秒被一桶桶撿上岸 民眾細看過程：根本放死

聽新聞
0:00 / 0:00

高麗菜別直接冷藏！菜販曝「10秒動作」延長保鮮 婆媽少做1步壞更快

聯合新聞網／ 綜合報導
在夏季與日常採買中，高麗菜因價格相對穩定、用途廣泛，經常成為家庭冰箱中的固定食材。 情境示意圖／Ingimage
在夏季與日常採買中，高麗菜因價格相對穩定、用途廣泛，經常成為家庭冰箱中的固定食材。 情境示意圖／Ingimage

在夏季與日常採買中，高麗菜因價格相對穩定、用途廣泛，經常成為家庭冰箱中的固定食材。然而，多數人將整顆高麗菜買回家後，往往直接整顆放入冷藏保存，忽略了保存方式對新鮮度的影響。根據日本一名資深蔬果業者的觀察，若僅短期使用問題不大，但若希望延長保存時間並維持口感與水分，高麗菜在進冰箱前其實只需要一個看似微小、卻關鍵的「10秒處理」，即可顯著改善後續保存狀態。

根據日媒報導，蔬果零售從業者指出，高麗菜在採收後仍持續進行生理活動，尤其是「芯部」會持續影響整顆蔬菜的老化速度。許多消費者以為只要放入冷藏即可延長保鮮，但實際上，冷藏環境中的乾燥與水分流失，反而會讓外葉快速萎縮、失去脆度。更常見的錯誤是使用完全密封塑膠袋包覆，導致內部濕氣累積，形成另一種加速劣化的環境。因此，保存關鍵不在於單純「冷」或「密封」，而在於如何平衡水分與透氣性。

業者推薦的一個簡單方法，是在整顆高麗菜放入冷藏前，先對「芯部」進行處理。最基礎的做法是使用市售的蔬菜保鮮器具，將其直接插入菜芯，藉此減緩老化速度；若沒有相關工具，也可以用牙籤替代，輕輕插入2至3支，同樣能達到一定效果。整個過程僅需約10秒，卻能讓高麗菜在後續數日內維持較穩定的含水狀態。完成處理後，再以廚房紙巾或報紙包裹，放入塑膠袋並置於冷藏蔬果室，袋口保持微開，避免完全密封造成悶濕，是較為平衡的保存方式。

若希望進一步延長保存期限，還有更進階的農業端做法。部分栽培者會先將菜芯部分挖除，再填入微濕的廚房紙巾，以補充局部水分並穩定內部環境。這種方法的操作步驟包含：先以刀具環繞芯部切割後取出，再填入擰乾後略帶濕度的紙巾，外層以紙包裹後放入塑膠袋冷藏，並保持芯部朝下擺放。此方法雖較繁瑣，但對於需要分批使用整顆高麗菜的家庭而言，能有效減少外層乾枯與浪費。不過需注意紙巾不可過濕，並建議每隔數日更換一次，以避免微生物滋生或異味產生。

此外，高麗菜若已切半或分切成四分之一，其保存難度會明顯提高，因切口直接暴露於空氣中，水分流失速度加快。因此建議使用保鮮膜緊密覆蓋切面，並盡快於短時間內食用完畢。若外葉開始出現乾枯，可先行剝除觀察內部狀態，但若出現黏滑感、異味或大範圍變色，則不宜再食用。整體而言，高麗菜保存並非單一技巧，而是依照使用天數調整策略：即時食用可簡化處理，短期保存需處理芯部，長期保存則需進一步控制濕度與結構。

高麗菜 蔬菜 日本 冰箱 食材

延伸閱讀

付不出2600元房租…冷血父聯手房東性侵妻女抵債 警震怒逮人

拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了

臉書改喪偶…失蹤妻婚戒竟在新女友手上 男被逮遭控殺老婆

連子宮都出事？14歲少女「全身流血」找嘸病因 父母察覺內幕傻眼

相關新聞

高麗菜別直接冷藏！菜販曝「10秒動作」延長保鮮 婆媽少做1步壞更快

在夏季與日常採買中，高麗菜因價格相對穩定、用途廣泛，經常成為家庭冰箱中的固定食材。根據日本一名資深蔬果業者的觀察，若希望延長保存時間並維持口感與水分，高麗菜在進冰箱前其實只需要一個看似微小、卻關鍵的「10秒處理」，即可顯著改善後續保存狀態。

住院3年仍未醒…泰國長公主病情惡化 王室證實「生命徵象不穩」

泰國王室今天表示，住院已逾3年的長公主帕差拉吉蒂雅帕病情惡化。現年47歲的她是泰王瓦吉拉隆功的長女，也是他與元配唯一的孩...

影／阿富汗7歲女童恐成童養媳 父被迫賣女兒泣訴：全家至少還能再活4年

阿富汗持續惡化的貧困危機，正逼迫一些家庭做出難以想像的選擇。一名阿富汗父親近日受訪表示，他打算把自己年僅7歲的女兒賣去當童養媳，只因「這樣全家至少還能再活四年」。

「面試到一半突然失禁！」法國前公務員遭控下藥上百女性 還詳細記錄

法國2024年曾爆發震撼全國的下藥性侵案件，73歲女子吉賽兒．畢立可（Gisèle Pelicot）長期遭丈夫下藥，並被對方找來的數十名男子性侵。如今又傳出另一起案件：前高階公務員內格爾（Christian Nègre），涉嫌於2009年至2018年間，在100多名女性求職者的飲料中偷偷加入利尿劑。全案至今尚未開庭，但已再度引發討論。

僅收賄24萬？日本郵局爆弊案 網友不信數字：根本冰山一角

據日媒TBS電視台報導，警視廳近日查獲一起郵局員工的收賄弊案。37歲的前郵局東京分公司物流營運主任米田伸之，涉嫌在「郵件收攬業務」外包案中圖利特定業者。警方依加重收賄罪將其逮捕。涉嫌行賄的板橋區物流公司「Haruki Express」56歲負責人西村光一，以及64歲的會計橋本英孝也雙雙移送法辦。

走進釜山歷史現場：神社、倭城與韓日糾葛

在韓國釜山享譽盛名的溫泉鄉東萊附近，有一間忠烈祠，其起源來自於「壬辰倭亂」。「壬辰倭亂」是韓方的說法，在日本則稱為「文祿．慶長朝鮮之役」或豐臣秀吉的「太閣西征」，這座忠烈祠供奉的就是當時戰死的朝鮮王朝將士們。與釜山忠烈祠相對的景點，則是日本京都豐國神社前的「耳塚」。「耳塚」顧名思義即耳朵的墳墓，相傳此處供養朝鮮之役時，日本將士從朝鮮兵士身上取來的耳朵，耳朵的數量代表殺死的敵軍數量，可用來領賞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。