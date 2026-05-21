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日本大學爆代考…陸籍講師疑當槍手 撞見考生本人遭逮

中央社／ 東京21日專電
日本大學今年3月舉行入學考試時，發生疑似代考事件。示意圖。圖／AI生成
日本大學今年3月舉行入學考試時，發生疑似代考事件。示意圖。圖／AI生成

日本大學今年3月舉行入學考試時，發生疑似代考事件。一名中國籍補習班講師涉嫌冒用他人身分應試，卻在考場與考生本人當場撞見，事件因此曝光，警方今天宣布將講師逮捕。

每日新聞報導，根據警視廳世田谷警署公布，遭逮捕的是居住於埼玉縣川口市的39歲中國籍補習班講師李彬。警方以涉嫌非法侵入建築物及偽造有印私文書等罪名將他逮捕調查。

警方指出，李彬涉嫌於3月4日進入東京都世田谷區的日本大學入學考試會場，冒充一名10多歲中國籍男性考生參加入學考試，不過當他坐上准考證指定座位後，真正的考生也出現在考場。由於兩人持有相同姓名的准考證與在留卡身分證明，校方察覺有異，隨即報警處理。

根據警方調查，李彬坦承犯行，供稱透過通訊軟體微信（WeChat）接受不明人士委託，對方聲稱「只要代為考試就會支付報酬」。他進入考場時，身上還藏有小型攝影機及麥克風，被發現時已經在英文考卷上填寫了考生姓名。

警視廳認為，此案背後可能涉及組織性作弊，懷疑他企圖偷拍考題傳送給外部人士，正持續追查幕後指使者。

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