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車費15年未調…中東戰爭油價一周2漲 德里司機罷工抗議

中央社／ 新德里21日專電
印度汽油、柴油價格1周內調漲2次，加上德里國家首都區（NCR）車費近15年都未調整，讓司機們心生不滿決定罷工。示意圖。路透
印度汽油、柴油價格1周內調漲2次，加上德里國家首都區（NCR）車費近15年都未調整，讓司機們心生不滿決定罷工。示意圖。路透

中東戰爭導致印度汽油、柴油價格1周內調漲2次，加上德里國家首都區（NCR）車費近15年都未調整，這讓司機們心生不滿，決定罷工3天以示抗議。

全印度機動車運輸大會（All India Motor TransportCongress）和全印度運輸協會聯合陣線（United Frontof All Transport Associations）旗下68個運輸工會，今天起到23日將進行一項抗議活動。

工會表示，汽油、柴油、壓縮天然氣價格不斷上漲，但德里國家首都區營業用載客車輛的費用卻近15年不曾調高，司機們認為，隨著燃料成本一直增加，車輛維護、保險、車貸等負擔，讓他們的經濟陷入嚴重困境。

美國、以色列和伊朗的衝突，導致全球20%石油、天然氣運輸要道荷莫茲海峽（Hormuz Strait）遭封鎖，導致油價不斷飆升，進一步讓各國民生經濟受到影響。

印度的燃料過去1周2度漲價，以德里為例，汽油的價格漲到每公升98.64盧比（約新台幣32.41元）、柴油升到每公升91.58盧比（約新台幣30.09元）、壓縮天然氣（CNG）則達每公斤80.09盧比（約新台幣26.31元）。

一名將機動三輪車停在德里某村落入口的司機席迪圭（Ahad Siddiqui），面對趕著上班、叫不到Uber的民眾，上午8時就將車停在那裡，他拒絕所有人的請求，堅持不載客，以響應抗議活動。

席迪圭在接受中央社記者採訪時說：「我們每天出來載客的時間，至少都有10個小時，有時候甚至會超過12個小時，但包括油價在內，什麼都在漲，唯一沒漲的是車費，我們賺的錢，經常不夠生活開銷。」

另一名將汽車停在購物中心外，同樣不願意載客的Uber司機卡普（Shammi Kapoor）在接受中央社記者訪問時表示，Uber、Ola、Rapido等叫車平台為了搶客，總是把車資壓低，還不時推出優惠方案，「只要有司機接單，平台就有錢賺，他們才不管我們的死活。」

卡普告訴中央社記者，平台只是想盡辦法在增加單數，用薄利多銷的方式搶市占率，「但苦的都是我們司機，因為每單的收入低，再扣掉給平台的抽成，剩下的已經不多，現在燃料價格一直漲，就算我們拚命拉長開車時間，真正到手的錢反而還比以前少。」

印度的燃油價格15日先漲了一波，20日再調升1次，汽油、柴油每公升的價格，在1周內各漲了約4盧比；壓縮天然氣的價格則是在48小時內漲了2次，每公斤漲了3盧比。

印度 油價 柴油

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