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亂刻名字！京都屢見外國客破壞竹林 日網怒喊嚴懲：別裝傻

聯合新聞網／ 綜合報導
京都伏見稻禾大社竹林遭外籍遊客刻字。 示意圖／pakutaso
京都伏見稻禾大社竹林遭外籍遊客刻字。 示意圖／pakutaso

日本京都著名景點伏見稻荷大社，近日傳出外籍遊客蓄意破壞神社環境的誇張行徑。有兩名外籍人士被目擊使用石塊在竹子上亂刮塗鴉，當場遭人錄影制止。

據日媒FNN報導，拍攝影片者是一名居住在日本的越南籍男性。他在本月16日前往伏見稻荷大社參拜時，在參道上發現兩名外籍遊客鬼鬼祟祟，其中一人不知手上拿著什麼，不斷摩擦著竹子。他雖然不想捲進麻煩事中，但還是滿腹氣憤地上前以英語質問「你們在做什麼？」，對方隨口敷衍「沒有在做什麼事」，並順手將石塊丟在地上。

除了這起事件，當地筍農今年三月也曾在神社境內發現有竹子遭人刻上個人姓名，推測可能是遊客為了留念，拿刀子或硬幣等尖銳物品所致。事實上，京都嵐山竹林近年也飽受這類破壞行為之苦。為此，伏見稻荷大社已在官網發出公告，呼籲遊客嚴守參拜禮儀，切勿破壞環境。

這類外籍遊客在神社內搞破壞的行為，引發眾多網友的強烈怒火。有網友嚴厲譴責，這類對神社佛寺不敬的破壞行為，理應當場逮捕。網友強調「入境隨俗」是通用的道理，將自我規則凌駕於當地文化之上的人，無論到哪個國家都不受歡迎。另一名網友則感嘆，連少數日本人都會在國內外亂刻字，何況是外國人，強調日本政府應修法嚴懲，只要有民眾錄影存證到可疑舉動，警方就應立刻逮捕，絕不能讓裝傻的人逃避法律制裁。

京都 日本 觀光客

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