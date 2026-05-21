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澳機場發現可疑物急疏散 拆彈小組一拆是除毛儀
澳洲維多利亞州愛華隆機場（Avalon Airport）今天清晨在安檢期間偵測到一個可疑物品後疏散部分人員，通報拆彈小組到場處理後，發現這個可疑物品只是一把雷射除毛儀。
維多利亞州警方在聲明中告訴法新社：「爆裂物處理小組對一個物品進行檢查，確認這個物品是雷射除毛儀。」
代理警督烏伯甘（Nick Uebergang）表示，這個可疑裝置是雷射除毛儀，跟一個熱可可罐一同被放在輸送帶上，隨後警方接獲通報前來處理。
他說：「一開始，這個背包的主人也不怎麼配合，這讓情況變得有點棘手。」澳洲廣播公司（AustralianBroadcasting Corporation）報導，烏伯甘說，這名乘客沒有向調查人員提供足夠資訊。
這起事件導致許多航班誤點或取消，航廈封閉4個小時，有機器人被派往現場檢查物品。
這名男子沒有遭控罪名，機場今天稍晚重新開放。機場在聲明中證實，「這個物品已不再被視為風險」。
機場發言人說：「今天的反應展現了安檢與安全程序的警覺性，相關單位已立即採取預防措施，確保乘客、工作人員與更廣泛社區的安全。」
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