快訊

擴大合作夥伴關係！蘇姿丰旋風訪台 超微承諾在台投資逾100億美元

Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

用20年才知！悠遊卡「隱藏設計」曝光 網讚神作：超越96萬了

聽新聞
0:00 / 0:00

澳機場發現可疑物急疏散 拆彈小組一拆是除毛儀

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導

澳洲維多利亞州愛華隆機場（Avalon Airport）今天清晨在安檢期間偵測到一個可疑物品後疏散部分人員，通報拆彈小組到場處理後，發現這個可疑物品只是一把雷射除毛儀。

維多利亞州警方在聲明中告訴法新社：「爆裂物處理小組對一個物品進行檢查，確認這個物品是雷射除毛儀。」

代理警督烏伯甘（Nick Uebergang）表示，這個可疑裝置是雷射除毛儀，跟一個熱可可罐一同被放在輸送帶上，隨後警方接獲通報前來處理。

他說：「一開始，這個背包的主人也不怎麼配合，這讓情況變得有點棘手。」澳洲廣播公司（AustralianBroadcasting Corporation）報導，烏伯甘說，這名乘客沒有向調查人員提供足夠資訊。

這起事件導致許多航班誤點或取消，航廈封閉4個小時，有機器人被派往現場檢查物品。

這名男子沒有遭控罪名，機場今天稍晚重新開放。機場在聲明中證實，「這個物品已不再被視為風險」。

機場發言人說：「今天的反應展現了安檢與安全程序的警覺性，相關單位已立即採取預防措施，確保乘客、工作人員與更廣泛社區的安全。」

澳洲

延伸閱讀

緩解擁擠 TSA下月實驗機場25哩之外安檢 每次收費9元

「不要推我！」陸女玩到沒錢回國硬闖吉隆坡機場 尖叫躺地被4警抬走

2日人上海遭襲受傷引發關注 東京要求中方釐清案情

苗栗為恭醫院墜樓意外男子搶救不治 院方聲明：死者非院內病患

相關新聞

「面試到一半突然失禁！」法國前公務員遭控下藥上百女性 還詳細記錄

法國2024年曾爆發震撼全國的下藥性侵案件，73歲女子吉賽兒．畢立可（Gisèle Pelicot）長期遭丈夫下藥，並被對方找來的數十名男子性侵。如今又傳出另一起案件：前高階公務員內格爾（Christian Nègre），涉嫌於2009年至2018年間，在100多名女性求職者的飲料中偷偷加入利尿劑。全案至今尚未開庭，但已再度引發討論。

僅收賄24萬？日本郵局爆弊案 網友不信數字：根本冰山一角

據日媒TBS電視台報導，警視廳近日查獲一起郵局員工的收賄弊案。37歲的前郵局東京分公司物流營運主任米田伸之，涉嫌在「郵件收攬業務」外包案中圖利特定業者。警方依加重收賄罪將其逮捕。涉嫌行賄的板橋區物流公司「Haruki Express」56歲負責人西村光一，以及64歲的會計橋本英孝也雙雙移送法辦。

走進釜山歷史現場：神社、倭城與韓日糾葛

在韓國釜山享譽盛名的溫泉鄉東萊附近，有一間忠烈祠，其起源來自於「壬辰倭亂」。「壬辰倭亂」是韓方的說法，在日本則稱為「文祿．慶長朝鮮之役」或豐臣秀吉的「太閣西征」，這座忠烈祠供奉的就是當時戰死的朝鮮王朝將士們。與釜山忠烈祠相對的景點，則是日本京都豐國神社前的「耳塚」。「耳塚」顧名思義即耳朵的墳墓，相傳此處供養朝鮮之役時，日本將士從朝鮮兵士身上取來的耳朵，耳朵的數量代表殺死的敵軍數量，可用來領賞。

遇熊襲擊九死一生！日大叔血淚研發「輕量熊叉」熱銷 連警察都愛用

據日媒「讀賣新聞」報導，岩手縣岩泉町59歲男子佐藤誠志，將自己從熊掌下九死一生的經驗研發為防熊神器，除了受到電力、測量公司等必須進入山林作業等相關業者的青睞，青森縣警察局也愛用。

「三日葬」縮為1天、奠儀到人不到 南韓喪禮吹簡化風

在韓劇中，我們常看到這樣的場景：弔唁者上香致意以後，在接待區吃白切豬肉配馬格利酒，與親朋好友話家常，似乎不像台灣的喪禮這般肅穆哀戚，而這樣的儀式要馬拉松式地舉行3天。不過傳統「三日葬」逐漸簡化，業者說，如今每五場喪禮就有一場選擇不設靈堂的「無靈堂葬」或「一日葬」，《聯合報數位版》帶你一探背後的緣由。

中東動盪、大陸遊客低迷 訪日本外國人4月年減5.5%

日本國家旅遊局今天發布估算數據指出，4月訪日外國人較去年同期減少5.5%，中東局勢動盪導致航班停飛和機票上漲可能是原因之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。