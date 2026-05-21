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X未遵守兒少網安規範 澳洲法院維持裁定罰1460萬元

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導

澳洲聯邦法院今天維持對億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X的罰款裁定，理由是X未遵守兒少網路安全規範，為這家科技公司與澳洲政府之間長達3年的法律爭端劃下句點。

法新社報導，根據澳洲法律，網路監管機構「電子安全委員辦公室」（eSafety）有權對未回應要求、未提供詳細資訊說明如何保護兒少網路安全的企業處以罰款。

eSafety在2023年2月聯繫當時仍名為推特（Twitter）的X公司，要求說明如何處理兒童性虐待內容在平台上散播的問題。

推特隔月被併入馬斯克新成立的X Corp，這家公司因對eSafety多次要求提供的資訊回覆「不完整」而遭到裁罰。

澳洲聯邦法院於2024年10月裁定，X有義務回應這項通知，而在今天，這家社群媒體被正式命令支付65萬澳元（約新台幣1460萬元）罰款。

聯邦法官威拉漢（Michael Wheelahan）說：「對被告而言，接近最高上限的罰款是適當的，因為這是一家大型企業，如此才能真正發揮嚇阻作用，而不是只被視為營運成本的一部分。」

澳洲政府一直站在全球監管大型科技公司的最前線，包括去年實施全球首創法規，禁止16歲以下兒少使用Instagram與TikTok等社群媒體平台。

據報導，目前已有多個國家正考慮採取類似的社群媒體管制措施。

澳洲網路安全專員葛蘭特（Julie Inman Grant）在回應法院裁定時表示：「有意義的透明度，是讓科技公司負起責任的關鍵。」

她說：「這不僅是我們作為澳洲網路安全監管機構的重要工作之一，也讓澳洲大眾能獲得重要資訊，了解這些公司如何處理平台上最惡劣、最嚴重的有害內容。」

澳洲 Twitter 馬斯克

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