僅收賄24萬？日本郵局爆弊案 網友不信數字：根本冰山一角

據日媒TBS電視台報導，警視廳近日查獲一起郵局員工的收賄弊案。37歲的前郵局東京分公司物流營運主任米田伸之，涉嫌在「郵件收攬業務」外包案中圖利特定業者。警方依加重收賄罪將其逮捕。涉嫌行賄的板橋區物流公司「Haruki Express」56歲負責人西村光一，以及64歲的會計橋本英孝也雙雙移送法辦。

調查指出，米田在2022年10月至去年5月負責收取、集中各類郵件的業務招標時，收了該業者提供的10萬日圓（約台幣2萬元）現金及知名主題樂園住宿費等，總值約120萬日圓（約台幣24萬元）。警方正深入追查他在其他招標案中是否也有類似舞弊。

弊案曝光後引發日本網友熱烈討論。有人直指這只是「冰山一角」，爆料早期郵政體系管理鬆散，高層私吞營收後還能領取豐厚退休金、靠關係空降，感嘆這些「假裝體面人的小偷」依然存在。

更有網友發揮推理精神指出，為了維持每年高達數億日圓的合約，只收120萬日圓的賄款根本不合比例，檯面下絕對有更多金額。此外，行賄業者的老闆大膽到「不自掏腰包拿私房錢送禮，還將賄款留在公司財務的紀錄中」，這舉動不僅把作帳的會計拖下水，更大幅增加走漏風聲的風險。網友斷言，這種明目張膽的粗糙手法，很大可能是公司內部人際關係破裂，遭人檢舉，或被競爭對手抓到把柄舉報，才會有此狼狽下場。